1 günde apartman: 28 saatte 10 katlı apartman inşa ettiler!

'Living Building' adı verilen yapı, ön üretimli (prefabrik) modüllerin sahada birleştirilmesi yöntemiyle inşa edildi.

Fabrikada hazırlanan modüller, standart konteyner ölçülerinde üretilerek şantiyeye taşındı. Kurulum aşamasında modüller bir araya getirilerek sabitlendi; ardından temel altyapı bağlantıları yapıldı.

Bu yöntem, geleneksel inşaat süreçlerine kıyasla daha kısa sürede tamamlanabilmesiyle dikkat çekti.

TEKNİK ÖZELLİKLER PAYLAŞILDI

Şirket tarafından açıklanan bilgilere göre yapı:

Modüler çelik sistemle üretildi

Deprem ve sert hava koşullarına karşı dayanım hedefiyle tasarlandı

Düşük enerji tüketimi sağlayacak şekilde planlandı

Ayrıca üretim sürecinde fabrika ortamında hazırlık yapılmasının, sahadaki iş süresini önemli ölçüde azalttığı ifade edildi.

MODÜLER YAPI ESNEK KULLANIM SUNUYOR

Projede kullanılan her bir modül yaklaşık olarak:

12,19 metre uzunluk

2,44 metre genişlik

3 metre yükseklik ölçülerine sahip

Bu sistem sayesinde iç mekan düzenlemelerinde değişiklik yapılabildiği, yapıların gerektiğinde sökülerek başka bir alana taşınabildiği belirtildi.

HIZLI İNŞAAT YÖNTEMLERİ GÜNDEMDE

Uzmanlara göre prefabrik ve modüler inşaat yöntemleri, özellikle hızlı yapı ihtiyacının bulunduğu durumlarda alternatif çözümler arasında yer alıyor.

Çin’de gerçekleştirilen bu proje de söz konusu yöntemlerin uygulama örneklerinden biri olarak değerlendirildi ve tartışmaların odağı haline geldi.