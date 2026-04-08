1 günde apartman: 28 saatte 10 katlı apartman inşa ettiler!

Çin merkezli üretim şirketi, 10 katlı bir apartman binasını 28 saat 45 dakikada tamamladı. İnşa sürecine ait görüntüler kamuoyuyla paylaşılırken, proje kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

1 günde apartman: 28 saatte 10 katlı apartman inşa ettiler!
Sedef Karatay Bingül

'Living Building' adı verilen yapı, ön üretimli (prefabrik) modüllerin sahada birleştirilmesi yöntemiyle inşa edildi.

Fabrikada hazırlanan modüller, standart konteyner ölçülerinde üretilerek şantiyeye taşındı. Kurulum aşamasında modüller bir araya getirilerek sabitlendi; ardından temel altyapı bağlantıları yapıldı.

Bu yöntem, geleneksel inşaat süreçlerine kıyasla daha kısa sürede tamamlanabilmesiyle dikkat çekti.

TEKNİK ÖZELLİKLER PAYLAŞILDI

Şirket tarafından açıklanan bilgilere göre yapı:

  • Modüler çelik sistemle üretildi
  • Deprem ve sert hava koşullarına karşı dayanım hedefiyle tasarlandı
  • Düşük enerji tüketimi sağlayacak şekilde planlandı

Ayrıca üretim sürecinde fabrika ortamında hazırlık yapılmasının, sahadaki iş süresini önemli ölçüde azalttığı ifade edildi.

1 günde apartman: 28 saatte 10 katlı apartman inşa ettiler! 1

MODÜLER YAPI ESNEK KULLANIM SUNUYOR

Projede kullanılan her bir modül yaklaşık olarak:

  • 12,19 metre uzunluk
  • 2,44 metre genişlik
  • 3 metre yükseklik ölçülerine sahip

Bu sistem sayesinde iç mekan düzenlemelerinde değişiklik yapılabildiği, yapıların gerektiğinde sökülerek başka bir alana taşınabildiği belirtildi.

1 günde apartman: 28 saatte 10 katlı apartman inşa ettiler! 2

HIZLI İNŞAAT YÖNTEMLERİ GÜNDEMDE

Uzmanlara göre prefabrik ve modüler inşaat yöntemleri, özellikle hızlı yapı ihtiyacının bulunduğu durumlarda alternatif çözümler arasında yer alıyor.

Çin’de gerçekleştirilen bu proje de söz konusu yöntemlerin uygulama örneklerinden biri olarak değerlendirildi ve tartışmaların odağı haline geldi.

1 günde apartman: 28 saatte 10 katlı apartman inşa ettiler! 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Görüntüler Tokat’tan! 6 metreyi bulan kar duvarları şaşkına çevirdiGörüntüler Tokat’tan! 6 metreyi bulan kar duvarları şaşkına çevirdi
Yunanistan'dan sanal hamle: O da yasak getirdi!Yunanistan'dan sanal hamle: O da yasak getirdi!

Anahtar Kelimeler:
Çin bina İnşaat
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

Elektronik kelepçeyi umursamadı babasına koştu! Polis yoğun bakıma geldi

Elektronik kelepçeyi umursamadı babasına koştu! Polis yoğun bakıma geldi

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

