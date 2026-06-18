1 kilodan fazla balı 60 saniyede yedi! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Almanya'da yaşayan Andre Ortolf, kırılması güç bir rekora imza attı. Sıra dışı yeme yarışmalarıyla tanınan genç adam, sadece 60 saniyede tam 1 kilo 273 gram bal tüketti.

KOVAYI BİR DAKİKADA BİTİRDİ

Ortolf, Augsburg kentinde yaptığı rekor denemesinde büyük bir kaşıkla kovadaki balı hızla yemeye başladı. Balın yoğun kıvamı nedeniyle yutulması oldukça zor olmasına rağmen genç adam bir dakikada rekor kırdı.

Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar balı bu hızda yemenin imkansız olduğunu savundu.