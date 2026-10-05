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1 kilosu altın değerinde: El değmeden üretiliyor!

Sason’da düzenlenen Bal, Ceviz ve Çilek Festivali’nde dikkat çeken bir satış gerçekleşti. Doğal ortamda ve el değmeden üretilen, Sason’a özgü tescilli balın yalnızca 1 kilogramı açık artırmada 400 bin liraya satıldı. Festivalde büyük ilgi gören satış, balın kilogram fiyatında adeta rekor olarak kayıtlara geçti.

1 kilosu altın değerinde: El değmeden üretiliyor!

Batman'ın Sason ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bal, Ceviz ve Çilek Festivali, dikkat çeken bir satışa sahne oldu.

1 kilosu altın değerinde: El değmeden üretiliyor! 1

Doğal ortamda, el değmeden üretilen ve Sason'a özgü tescilli balın 1 kilogramı, açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu.

1 kilosu altın değerinde: El değmeden üretiliyor! 2

1 KİLO BAL REKOR FİYATA SATILDI

İlçe merkezinde düzenlenen festivale yaklaşık 170 bin kişi katılırken, etkinlik boyunca yöresel ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festivalin en dikkat çeken anı ise Sason'un doğal ortamında üretilen tescilli balın açık artırmayla satışa çıkarılması oldu.

Açık artırmada kıyasıya süren tekliflerin ardından 1 kilogram Sason balı, bir iş adamı tarafından 400 bin lira karşılığında satın alındı. Böylece festivalde balın kilogramı için dikkat çekici bir fiyat rekoruna imza atıldı.

1 kilosu altın değerinde: El değmeden üretiliyor! 3

Satıştan elde edilen gelirin ise Sason'da doğal bal üretimi yapan besicilere destek olmak amacıyla verileceği belirtildi.

Sason'un doğal zenginliklerini ve yöresel ürünlerini tanıtmayı amaçlayan festival, rekor fiyatlı bal satışıyla da gündeme damga vurdu.

1 kilosu altın değerinde: El değmeden üretiliyor! 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bal Batman açık artırma
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