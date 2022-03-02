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1 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

02.03.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mart reyting sonuçları açıklandı m? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 1 Mart Salı günü Baba, Destan ve Evlilik Hakkında Her Şey gibi birbirinden farklı ve değerli yapımların ekrana geldi. Peki Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? 1 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

1 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

1 Mart reyting sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Survivor, Baba, Destan ve Evlilik Hakkında Her Şey gibi farklı yapımların ekrana geldiği 1 Mart Salı günü kanallar reyting mücadelesi verdi. Peki Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? 1 Mart reyting sonuçları ve sıralamanın detaylarına haberimizde yer verdik.

1 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Mart reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında eş zamanlı olarak haberimizde yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

28 ŞUBAT PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde ölçülüyor. 28 Şubat 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve filmlerin reyting sonuçları açıklandı.

İşte 28 Şubat Pazartesi gününün reyting sonuçları:

28 Şubat Pazartesi reyting sonuçları!

28 Şubat Pazartesi reyting sonuçları!

28 Şubat Pazartesi reyting sonuçları!

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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