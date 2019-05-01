1 Mayıs 2019’da TV’de bugün ne var? Tüm kanallar için TV yayın akışı

1 Mayıs 2019 günü kanallarda her beğeniye uygun bir program mutlaka var. ATV’nin klasikleşmiş programları Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’la gündüz kuşağında izlenebilir. Akşam ise sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz başlayacak. Ekranların fenomen ismi Mesut Yar ise Star Tv’de sabahı karşılayacak. Star Tv’nin yeni başlayan ama bir anda sıkı bir izleyici kitlesi edinen dizisi Kuzgun ise akşam haberlerinden sonra yayına girecek. Kuzgun ailesini korumak için baba evine geri dönerken Bora’nın elinde Dila ile ilgili bilgi ne, Dila’ya karşı bunu nasıl kullanacak? Bir başka sevilen dizi ise TRT 1’de yayına girecek. Diriliş "Ertuğrul" dizisinde Ertuğrul Bey yine düşmanları ile mücadele etmek zorunda kalacak. Kanal D’de ise Çok Güzel Hareketler 2 ekrana gelecek. Tüm kanalların TV yayın akışını incelemek için TIKLAYINIZ! KANALLARA AİT YAYIN AKIŞLARI ATV

ATV’nin sabah kuşağı 08:00’da yayınlanacak Kahvaltı Haberleri ile başlayacak. Müge Anlı İle Tatlı Sert ise saatler 10:00’ı gösterdiğinde izleyicisi ile buluşacak. 13:00’da yayına girecek olan Gün Ortası’nın bitmesi ile Beni Bırakma izlenebilir. 16:20’de ise uzun yıllardır ekranda olan Esra Erol’da programı yayında olacak. 20:00’da Sen Anlat Karadeniz’in 50. bölümü yayına girecek. Denize açılan Mustafa’dan acı haber mi gelecek? Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Marvel yeni seride neler olacak? İşte GOT 8. Sezon 4. Bölüm fragmanı

Star Tv

Mesut Yar İle Bugün ile sabah akışına başlayan Star Tv ekranlarında yıllardır televizyonda kendine has sunumu ile öne çıkan Mesut Yar izlenebilir. Nursel Ergin taafından sunulan Nursel’in konukları ise yeni konuları ve konukları ile

12:30’da sizleri ekran başına davet ediyor. 16:30’da başlayacak olan Anneler ve Gelinler’de ise 4 gelin kayınvalideleri ile ödülleri toplamak için mücadele edecekler. Star Tv ana haber bülteninin ardından ise Kuzgun’un yeni bölümü yayınlanacak. 20:00’da başlayacak dizide aksiyon yine hız kesmiyor. Kuzgun ailesini korumak için yıllar sonra babasının evine dönmek zorunda kalır. Dila da onunla birlikte gelecektir. Kudret, Dila’yı Kuzgun’un arabasına takip cihazı yerleştirmesi için zorlar. Dila bu sınavı nasıl atlatacaktır? TRT 1

TRT 1 sabaha Baba Candır ve Seksenler adlı dizilerin tekrarları ile başlıyor. Saatler 11:45’e geldiğinde ise Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi yayında olacak. Sağlık ile ilgili bilgileri alabileceğiniz bu programın hemen arkasından ise Pelin Çift İle İyi Fikir izlenebilir. Her gün olduğu gibi 1 Mayıs günü de 15:40’da Aileler Yarışıyor ekrana gelecek. 17:40’da Işığın Prensesi, 19:00’da ise ana haber bülteni izlenebilir. Diriliş "Ertuğrul" 20:00’da yeni bölümü ile yayına girecek. Ertuğrul Bey mücadelesinde büyük bir yol kat etmiş ancak hala etrafındaki düşmanlardan tam olarak kurtulmayı başaramamıştır.

Kanal D

1 Mayıs sabahına sağlık programı ile başlamak isteyenler Kanal D’de ekrana gelecek olan Hayat Sağlıklı Güzel’i tercih edebilirler. Yaralı Kuşlar ise program biter bitmez ekrana gelecek. Magazin sevenler ise 09:30’da başlayan Müge ve Gülşen’le 2. sayfayı izleyebilirler. Gelinim Mutfakta’nın yeni bölümü ise 12:15’te başlayacak. Her akşam olduğu gibi 17:00’da Arka Sokaklar’ın tekrar bölümü yayınlanacak. Kanal D ana haber bülteni 19:00’da. 20:00’da ise Çok Güzel Hareketler 2 yayına girecek. 23:45’te Şok Dalgası:Felakete Geri Sayım adlı yabancı film izlenebilir. Stacey Oristano, Rib Hillis, Ed Amatrudo, Bruce Thomas ve Tyler Perez'in başrollerini paylaştığı film macera severleri ekran karşısına toplayacak. TV8

TV8 her sabah olduğu gibi 1 Mayıs sabahına da eğlenceli bir başlangıç yapmanızı sağlayacak. Oynat Bakalım ile günü açan kanal yayınına Günaydın Doktor ile devam edecek. Gel Konuşalım ise Günaydın Doktor’un bitmesi ile yayına girecek. Saat 11:00 olduğunda Survivor Panorama izlenebilir.13:30’da ise Gerçeğin Peşinde canlı olarak ekrana gelecek. Yemekteyiz’in yeni bölümü 15:45’te başlayacak. Sonrasında 20:00’da Survivor Türkiye – Yunanistan’ın yeni bölümü izlenebilir.