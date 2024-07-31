1 numarada Reynmen var! Spotify Türkiye dışında en çok dinlenen Türk sanatçıların şarkılarını açıkladı

Spotify, 2024’ün ilk yarısında yayınlanan ve bu dönemde Türkiye dışında en çok dinlenen Türk sanatçıların şarkılarını açıkladı. Lvbel C5 ve BLOK3’ün birden fazla şarkısıyla yer bulduğu listede; Reynmen, Zeynep Bastık, Ebru Yaşar, Sefo, Melis Kar, Mert Demir, Dedublüman ve INJI gibi sanatçıların şarkıları da yer aldı. Listede yer alan şarkıların global dinlenmelerinin büyük bir kısmı Almanya, Fransa, Avusturya ve Hollanda gibi ülkelerden gelirken, şarkıları viral olan INJI, global arenada en çok ABD’de dinlenerek bir istisna yarattı.

Arabesk pop yurt dışını da sardı

Spotify’ın açıkladığı liste, geleneksel arabesk müzik unsurlarını modern pop sound’larıyla harmanlayan arabesk popun sadece Türkiye’de değil, global arenada da ne kadar büyük bir hayran kitlesine sahip olduğunu ortaya koyuyor. 2024’ün ilk yarısında çıkış yapan Reynmen’in Renklensin parçası Türkiye dışında aynı dönemde en çok dinlenen şarkı olurken, onu Zeynep Bastık’tan Lan takip etti. Listeye giren diğer bazı şarkılar ise Sefo’dan Kapalı Kapılar, Semicenk’ten Şalteri Kapattım, Mert Demir’den Acı Veriyor Dedublüman’dan Sen Bilmezsin, Kurtuluş Kuş ve Siyam’dan Kalbim Ağlama, Burak Bulut Medcezir oldu.

Türkçe Hip Hop her daim favori

Lvbel C5 ve BLOK3 gibi genç ve dinamik hip hop sanatçıları yılın ilk yarısında yayınladıkları yeni şarkılarıyla Türkiye’de önemli bir çıkış yakalamıştı. Spotify’ın Türkiye dışındaki dinlemeleri baz alarak hazırladığı liste, bu iki ismin uluslararası arenada da başarısını ortaya koyuyor. Lvbel C5, DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM, Sezen Aksu, nE !? gibi şarkılarının yanı sıra Ashafar ile birlikte yayınladıkları Pistola ile, BLOK3 ise GÜZEL VE İDDİALI, LAF gibi şarkılarının yanı sıra Stefflon Don ile Habibi için yaptığı uluslararası işbirliğiyle listeye damgasını vuran iki isim oldu. Öte yandan yılın ilk yarısında Türk hip hop sanatçılarının katalog parçalarıyla yaptığı mashup’lar da oldukça dikkat çekiyor. Lvbel C5 ve Melis Kar'ın DACIA X YATIYA - Remix’i bu yenilikçi yaklaşımın başarılı bir örneği olarak listede öne çıkıyor.

Kadın sanatçılar global arenada güçleniyor

Listede ikinci sırada yer alarak global arenadaki hayran kitlesini ortaya koyan Zeynep Bastık’a birçok başka kadın sanatçı da şarkılarıyla eşlik ediyor. Listede M Lisa ARABA ile yer alırken güçlü kadın seslerinin ön planda olduğu işbirlikleri de öne çıkıyor: Eypio ve Zara’dan İmdadım, Ebru Yaşar, Siyam ve Zeyd’den Kafamın İçi ve geçtiğimiz yıl çıkış yakalayarak şarkıları viral olan INJI HATE YOUR GUTS, global arenada Türk kadın sanatçıların gücünü ve çeşitliliğini yansıtıyor.

İşte 2024’ün ilk yarısında çıkış yapan ve bu dönemde Türkiye dışında globalde en çok dinlenen Türk sanatçıların şarkıları:

Reynmen - Renklensin

Zeynep Bastık - Lan

Lvbel C5 - DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm)

Sefo - KAPALI KAPILAR

Lvbel C5 - Sezen Aksu

Reynmen - Cennet

AKDO, Lvbel C5 - SUBMARINER

Lvbel C5, Melis Kar - DACIA X YATIYA - Remix

M Lisa - ARABA

Semicenk - Tek Başıma

Lvbel C5 - nE !?

Bayhan - Tiryakinim

BLOK3 - GÜZEL VE İDDİALI

Mert Demir - Acı Veriyor

Dedublüman - Sen Bilmezsin

Motive - pVg

Eypio, Zara - İmdadım

Kurtuluş Kuş, Siyam - Kalbim Ağlama

BLOK3, Stefflon Don - Habibi

INJI - HATE YOUR GUTS

Burak Bulut - Medcezir

Ashafar, Lvbel C5 - Pistola

Semicenk - Şalteri Kapattım

BLOK3 - LAF

Ebru Yaşar, Siyam, Zeyd - Kafamın İçi