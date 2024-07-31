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    4. 1 numarada Reynmen var! Spotify Türkiye dışında en çok dinlenen Türk sanatçıların şarkılarını açıkladı

    1 numarada Reynmen var! Spotify Türkiye dışında en çok dinlenen Türk sanatçıların şarkılarını açıkladı

    31.07.2024 15:28
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    Spotify, 2024 yılının ilk yarısında çıkış yapan ve Türkiye dışında global olarak en çok dinlenen Türk sanatçıların şarkılarını açıkladı. Hip hop, pop ve arabesk pop şarkıların ağırlıklı olduğu listede, Reynmen’den Renklensin yılın ilk yarısında Türkiye dışında en çok dinlenen şarkı oldu. Onu Zeynep Bastık’tan Lan ve Lvbel C5’in DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm) şarkıları takip etti.

    1 numarada Reynmen var! Spotify Türkiye dışında en çok dinlenen Türk sanatçıların şarkılarını açıkladı

    Spotify, 2024’ün ilk yarısında yayınlanan ve bu dönemde Türkiye dışında en çok dinlenen Türk sanatçıların şarkılarını açıkladı. Lvbel C5 ve BLOK3’ün birden fazla şarkısıyla yer bulduğu listede; Reynmen, Zeynep Bastık, Ebru Yaşar, Sefo, Melis Kar, Mert Demir, Dedublüman ve INJI gibi sanatçıların şarkıları da yer aldı. Listede yer alan şarkıların global dinlenmelerinin büyük bir kısmı Almanya, Fransa, Avusturya ve Hollanda gibi ülkelerden gelirken, şarkıları viral olan INJI, global arenada en çok ABD’de dinlenerek bir istisna yarattı.

    Arabesk pop yurt dışını da sardı

    Spotify’ın açıkladığı liste, geleneksel arabesk müzik unsurlarını modern pop sound’larıyla harmanlayan arabesk popun sadece Türkiye’de değil, global arenada da ne kadar büyük bir hayran kitlesine sahip olduğunu ortaya koyuyor. 2024’ün ilk yarısında çıkış yapan Reynmen’in Renklensin parçası Türkiye dışında aynı dönemde en çok dinlenen şarkı olurken, onu Zeynep Bastık’tan Lan takip etti. Listeye giren diğer bazı şarkılar ise Sefo’dan Kapalı Kapılar, Semicenk’ten Şalteri Kapattım, Mert Demir’den Acı Veriyor Dedublüman’dan Sen Bilmezsin, Kurtuluş Kuş ve Siyam’dan Kalbim Ağlama, Burak Bulut Medcezir oldu.

    Türkçe Hip Hop her daim favori

    Lvbel C5 ve BLOK3 gibi genç ve dinamik hip hop sanatçıları yılın ilk yarısında yayınladıkları yeni şarkılarıyla Türkiye’de önemli bir çıkış yakalamıştı. Spotify’ın Türkiye dışındaki dinlemeleri baz alarak hazırladığı liste, bu iki ismin uluslararası arenada da başarısını ortaya koyuyor. Lvbel C5, DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM, Sezen Aksu, nE !? gibi şarkılarının yanı sıra Ashafar ile birlikte yayınladıkları Pistola ile, BLOK3 ise GÜZEL VE İDDİALI, LAF gibi şarkılarının yanı sıra Stefflon Don ile Habibi için yaptığı uluslararası işbirliğiyle listeye damgasını vuran iki isim oldu. Öte yandan yılın ilk yarısında Türk hip hop sanatçılarının katalog parçalarıyla yaptığı mashup’lar da oldukça dikkat çekiyor. Lvbel C5 ve Melis Kar'ın DACIA X YATIYA - Remix’i bu yenilikçi yaklaşımın başarılı bir örneği olarak listede öne çıkıyor.

    Kadın sanatçılar global arenada güçleniyor

    Listede ikinci sırada yer alarak global arenadaki hayran kitlesini ortaya koyan Zeynep Bastık’a birçok başka kadın sanatçı da şarkılarıyla eşlik ediyor. Listede M Lisa ARABA ile yer alırken güçlü kadın seslerinin ön planda olduğu işbirlikleri de öne çıkıyor: Eypio ve Zara’dan İmdadım, Ebru Yaşar, Siyam ve Zeyd’den Kafamın İçi ve geçtiğimiz yıl çıkış yakalayarak şarkıları viral olan INJI HATE YOUR GUTS, global arenada Türk kadın sanatçıların gücünü ve çeşitliliğini yansıtıyor.

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    İşte 2024’ün ilk yarısında çıkış yapan ve bu dönemde Türkiye dışında globalde en çok dinlenen Türk sanatçıların şarkıları:

    Reynmen - Renklensin
    Zeynep Bastık - Lan
    Lvbel C5 - DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm)
    Sefo - KAPALI KAPILAR
    Lvbel C5 - Sezen Aksu
    Reynmen - Cennet
    AKDO, Lvbel C5 - SUBMARINER
    Lvbel C5, Melis Kar - DACIA X YATIYA - Remix
    M Lisa - ARABA
    Semicenk - Tek Başıma
    Lvbel C5 - nE !?
    Bayhan - Tiryakinim
    BLOK3 - GÜZEL VE İDDİALI
    Mert Demir - Acı Veriyor
    Dedublüman - Sen Bilmezsin
    Motive - pVg
    Eypio, Zara - İmdadım
    Kurtuluş Kuş, Siyam - Kalbim Ağlama
    BLOK3, Stefflon Don - Habibi
    INJI - HATE YOUR GUTS
    Burak Bulut - Medcezir
    Ashafar, Lvbel C5 - Pistola
    Semicenk - Şalteri Kapattım
    BLOK3 - LAF
    Ebru Yaşar, Siyam, Zeyd - Kafamın İçi

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    Express
    Anahtar Kelimeler:
    Reynmen
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