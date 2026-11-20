Meta'nın eylül ayında kullanıma sunduğu yapay zeka ajanı Muse, gizlilik endişeleriyle gündeme geldi. Reuters'ın şirket içi paylaşımları inceleyerek hazırladığı rapora göre Meta çalışanları, Muse'un farklı hesaplar arasındaki konuşmaları karıştırdığı ve özel kullanıcı verilerini açığa çıkarıyor olabileceği yönünde endişelerini dile getirdi.

Çalışanlar, bazı durumlarda Muse'un kendilerinin hiç yapmadığı çocuk bakımı taleplerine, istemedikleri kariyer tavsiyelerine ve vermedikleri ürün siparişlerine ilişkin mesajlar gösterdiğini belirtti. Ayrıca kendilerine ait olmayan banka hesap bakiyeleriyle karşılaştıklarını bildirdiler.

HAVA DURUMU SOHBETİNE BANKA BAKİYELERİNİ İÇEREN MESAJ KARIŞTI

Raporda yer alan örneklerden birinde, bir Meta çalışanı hava durumu ve gelgit bilgileri hakkında sohbet ederken Muse'un beklenmedik şekilde ek bir mesaj gönderdiğini meslektaşlarıyla paylaştı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Bu arada, iki banka güncellemesi: Capital One hesap bakiyeniz 2.722,58 dolar, Charles Schwab hesap bakiyeniz ise 5.899,57 dolar."

Bir başka olayda ise Muse'u kişisel telefonunda kullanan bir çalışan, uçtan uca şifreli mesajlaşma uygulaması Signal üzerinden kız kardeşinden gelen bir mesajı yanıtlaması için Muse'dan bir hatırlatma aldı.

Rapora göre çalışan, şirket içi paylaşımında duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bu, son derece ciddi bir gizlilik ihlali gibi görünüyor. Diğer uygulamalara erişim izni kesinlikle vermedim ve bana bunun sorulduğunu da hatırlamıyorum."

META'DAN AÇIKLAMA

Meta sözcüsü, TechCrunch'a e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, çalışanların ürünleri test etmesinin geliştirme sürecinin temel bir parçası olduğunu vurguladı.

Sözcü, çalışanlardan geri bildirim alınmasının amacının güvenlik ve gizlilik önlemlerini uygulamak ve ürünleri iyileştirmek olduğunu belirtti.

Sözcü ayrıca çalışanların, Muse'un kamuya sunulan sürümünden farklı sürümlere erişebildiğine dikkat çekti. Bu nedenle çalışanların sıklıkla genel kullanıma açık olmayan özellikleri, işlevleri ve davranışları değerlendirdiği ifade edildi.

MUSE, 10 MİLYON İNDİRMEYİ AŞTI

Eylül ayında kullanıma sunulan Muse, 10 milyonu aşan indirmesiyle kayıtlara geçen en hızlı büyüyen uygulamalardan biri oldu.

Reuters'ın raporunda aktarılan çalışan deneyimleri ise yapay zeka ajanının farklı hesaplara ait konuşmaları birbirine karıştırması ve özel bilgileri göstermesi ihtimaline ilişkin gizlilik endişelerini gündeme taşıdı.

Kaynak: TechCrunch