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1 sene boyunca dayanacak mutlaka deneyin! Köz biber konservesi tarifi, köz biber konservesi nasıl yapılır?

12.08.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazın sebzelerinin lezzeti bir farklı oluyor. Tazecik sebzeler ile yapılan konserveler sayesinde yaz sebzelerini kışında yiyebiliyorsunuz. Közlenmiş biber konservesinin tadını seviyorsanız evde yapmayı mutlaka denemeniz gerekiyor. Oldukça kolay bir yapımı olan bu tarif damaklarda nefis bir tat bırakıyor.

1 sene boyunca dayanacak mutlaka deneyin! Köz biber konservesi tarifi, köz biber konservesi nasıl yapılır?

Kapya biberler yazın en sevilen sebzeleri arasında yer alıyor. Özellikle et yemeklerinin yanına oldukça yakışan bu biberleri konserve haline getirebileceğini biliyor muydunuz? Yapacağınız konserve 1 yıl boyunca dayanacak ve eşsiz bir tada sahip olacak. Bu tarif sayesinde dışarıdan konserve biber almanıza gerek kalmayacak.

KÖZLENMİŞ BİBER TARİFİ

Yeni Proje - 2022-08-12T142047.002

Malzemeler

  • 3 kg.kapya biber
  • 2 baş sarımsak
  • 1 su bardağı sıcak su
  • ½ çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çay bardağı sirke
  • 1 adet limon suyu
  • 1,5 yemek kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı toz şeker

Yapılışı

  • Biberleri güzelce yıkayıp kurulayın. Birkaç yerinden kürdanla delikler açın. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 15 dk. Közleyin.
  • Közlenmiş biberlerin kabuklarını kolay soyabilmek için üzerlerini kapatın.
  • Kabuklarını soyduğunuz biberleri bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye ayırıp çekirdekli kısmını tamamen ayıklayın ve ayıkladığınız biberleri bir kabın içinde üst üste koyun.
  • Közleyip çekirdeklerini temizlediğiniz biberleri tek tek kavanozlarınıza yerleştirin. Aralara ise sarımsakları ilave edin. Su, sirke, limon suyu, tuz, ve şeker karıştırın.
  • Karışımı biberlerin üzerine pay edin ve havası alın.
  • Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatın. Tencereye ters çevirerek kavanozları koyun ve kapakları geçecek kadar su koyun. Kapaklarını sıkıca kapatıp ters çevirin. Ardından dolapta 2-3 gün kadar bekletin.
  • Dilediğiniz zaman kavanozu açıp afiyetle tüketin.

AFİYET OLSUN!


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tarifi biber kapya biber konserve
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