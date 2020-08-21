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1 senede 100 milyon dolardan fazla kazanıyorlar! İşte en çok kazanan sporcular...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Sporcular terli antrenmanlar, stres, baskı altında karar verme gibi birçok fiziki ve psikolojik sorunlar ile günlerini geçirmelerine rağmen bunun meyvesini yüklü miktarda para kazanarak alabiliyorlar. Dünya üzerindeki tüm toplumlar tarafından tanınan ve kendi spor dalları içerisinde efsane olarak adlandırılan isimler bir servete sahipler. Karşınızda en çok para kazanan sporcular...

1 senede 100 milyon dolardan fazla kazanıyorlar! İşte en çok kazanan sporcular...

Turnuvalar ve ligler derken uzun bir maraton boyunca diri ve konsantre şekilde kalmaları gereken sporcular, ağır antrenmanlar ile sağlam bir kondisyona sahip olur. Ancak bu kondisyon yetenek ile birleşemezse büyük başarıların gelmesi biraz zor olabiliyor. Tenis, futbol, basketbol veya herhangi bir spor dalının ismi zikredilince aklınıza efsane isimler geliyorsa o isimler uzun yıllar boyunca gösterdikleri azim ile başarı kazanmış kişiler oluyor. Bu kişiler emekli olsalar dahi ünlerini yıllar geçse de kaybetmiyorlar. Reklamlar, filmler, klipler gibi işler sayesinde de çok fazla para kazanabiliyorlar. Hem spor hem de medya sayesinde çok fazla para kazanmış sporcu bulunuyor.

DÜNYANIN EN ÇOK PARA KAZANAN SPORCULARI

ROGER FEDERER

39 yaşındaki efsane tenisçi Roger Federer geçtiğimiz dönemde en çok para kazanan sporcu unvanına sahip oldu. Katıldığı tenis turnuvalarındaki başarıları sayesinde büyük para ödüllerinin sahibi olan Roger Federer geçtiğimiz yıl 106 milyon dolar gelir elde etmeyi başardı.

CRISTIANO RONALDO

Gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan birisi olarak anılan Cristiano Ronaldo, 33 yaşında 117 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olarak ses getirmişti. Yaşı ilerlese dahi halen çok güçlü bir fiziğe sahip Ronaldo anlaşmalı olduğu sponsorlar ve kulübünden kazandığı yıllık ücret ile en çok kazanan sporcular arasına girmeyi başardı.

LIONEL MESSI

Kimilerine göre en iyi futbolcu olarak gösterilen Messi, futbol piyasası içerisinde değeri en yüksek futbolculardan biri. Dünyanın her yerinde hayranlarının olması reklam şirketleri için cazip bir isim olmasını sağlıyor. Oynadığı reklam filmlerinden gelen gelir ve kazandığı yıllık ücret sayesinde Messi geçen sene 104 milyon dolar gelir elde etti.

NEYMAR

Listede birçok futbolcu bulunması, son dönemde futbol piyasasının değerinin çok fazla artmasına dayandırılabilir. Neymar bu piyasa artışında en göze batan transfer oldu. 222 milyon euro karşılığında transfer olarak en pahalı bonservis bedeli unvanına sahip olan Neymar geçen yıl yaklaşık 90 milyon dolar kazanç sağladı.

LEBRON JAMES

NBA denilince akla ilk gelen isimlerden olan Lebron James, elde ettiği başarılardan dolayı en iyi basketbolcular arasına girmeyi başardı. Bununla birlikte yatırım işlerine meraklı olduğu bilinen isim, geçen sene basketboldan kazandığı para ile servetine servet kattı.

STEPHEN CURRY

Geçtiğimiz senelerde Golden State Warriors ile çok büyük başarılar kazanan Stephen Curry hem yüksek maaşı hem de sponsorluk kazançlarından dolayı en çok para kazanan sporculardan biri.

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