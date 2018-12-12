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1 ton çikolata yola döküldü

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İLGİNÇ HABERLER  | 12.12.2018 12:13 | Son Güncelleme

Almanya'da bir çikolata fabrikasının deposundan akan sıvı çikolata sokaklara yayıldı. Yolda donan çikolatayı temizlemek itfaiyecileri epey zorladı.

1 ton çikolata yola döküldü

Sputnik'in haberine göre Almanya'da bir çikolata fabrikasında yaşanan teknik bir sorun, yaklaşık bir ton sıvı çikolatanın kent sokaklarında şelale gibi akmasıyla sonuçlandı.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre ülkenin batısındaki Werl kentindeki fabrikanın deposundan akan çikolata yolda yaklaşık 10 kilometrekarelik bir alana yayılarak dondu.

Yaklaşık 25 itfaiyeci, kürekler ve sıcak su ile çikolatayı yoldan kazımaya çalışırken görüntülendi. Sonrasında ise yolu ve kaldırımları temizlemek için özel bir temizlik şirketinden yardım alındı.

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Anahtar Kelimeler:
çikolata almanya yola dökülmek

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