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1 Yaşındaki bebeğin resim kabiliyeti büyüledi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 10.01.2019 12:13 | Son Güncelleme

Çin'de yaşadığı belirtilen 1 yaşındaki minik bebeğin eline aldığı kalemle başarılı çizimler yapması izleyenlerin beğenisini kazandı.

Henüz 1 yaşında olduğu söylenen bu ufaklık çizim yeteneğiyle izleyenleri adeta mest etti. Oldukça başarılı çizimler yapan Çinli ufaklık bu çizimleri de tek eliyle yapıyor.

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