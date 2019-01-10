1 Yaşındaki bebeğin resim kabiliyeti büyüledi

Hen\u00fcz 1 ya\u015f\u0131nda oldu\u011fu s\u00f6ylenen bu ufakl\u0131k \u00e7izim yetene\u011fiyle izleyenleri adeta mest etti. Olduk\u00e7a ba\u015far\u0131l\u0131 \u00e7izimler yapan \u00c7inli ufakl\u0131k bu \u00e7izimleri de tek eliyle yap\u0131yor.M\u00fcze bah\u00e7esine u\u00e7tu! Bin 800 y\u0131ll\u0131k tarihi eser parampar\u00e7a olduUzay\u0131n derinliklerinde radyo sinyali tespit edildiKaz ci\u011ferinin sat\u0131\u015f\u0131 ve \u00fcretimi yasakland\u0131
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