1 yıl boyunca ölmüş hayvanları ve yabani otları yiyecek! "Bunlar en pahalı restoranlarda servis edilen yemekler"

Sıra dışı yaşam tarzıyla dikkat çeken 39 yaşındaki Robin Greenfield, bir yıl boyunca tüm yiyeceklerini doğadan toplamaya karar verdi.

Florida’da yaşayan Greenfield, dört aydır şeker tüketmediğini ve kendini “çok iyi” hissettiğini söyledi. Beslenmesinde yabani hardal, yabani turp, karahindiba ve sinir otu gibi otların yanı sıra yol kenarında ölmüş hayvanların etine de yer verdiğini açıkladı.

BAHÇELERDEN OT TOPLUYOR

Greenfield, bazı bitkileri insanların bahçelerinden topladığını da itiraf etti. Ancak bunu kapıyı çalıp izin alarak yaptığını savundu. “Çoğu kişi bahçesindeki yabani meyveleri yemiyor bile. Onlara bu bitkilerin yenilebilir olduğunu anlatıyorum” dedi.

Zaman zaman ekmek gibi fırın ürünlerini özlediğini kabul eden Greenfield, buna rağmen beslenme düzeninden memnun olduğunu söyledi. “Dünyanın en pahalı restoranlarında servis edilen ürünleri yiyorum. Bu yıl yaklaşık 6 bin dolarlık mantar topladım” diyerek iddiasını sürdürdü.