1 yıl boyunca ölmüş hayvanları ve yabani otları yiyecek! "Bunlar en pahalı restoranlarda servis edilen yemekler"

Robin Greenfield bir yıl boyunca yalnızca doğada bulduğu yiyeceklerle yaşamayı hedefliyor. Florida’da yabani otlar ve yol kenarında ölen hayvanlarla beslenen Greenfield’in sıra dışı deneyimi sosyal medyada tartışma yarattı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Sıra dışı yaşam tarzıyla dikkat çeken 39 yaşındaki Robin Greenfield, bir yıl boyunca tüm yiyeceklerini doğadan toplamaya karar verdi.

1 yıl boyunca ölmüş hayvanları ve yabani otları yiyecek! "Bunlar en pahalı restoranlarda servis edilen yemekler" 1

Florida’da yaşayan Greenfield, dört aydır şeker tüketmediğini ve kendini “çok iyi” hissettiğini söyledi. Beslenmesinde yabani hardal, yabani turp, karahindiba ve sinir otu gibi otların yanı sıra yol kenarında ölmüş hayvanların etine de yer verdiğini açıkladı.

1 yıl boyunca ölmüş hayvanları ve yabani otları yiyecek! "Bunlar en pahalı restoranlarda servis edilen yemekler" 2

BAHÇELERDEN OT TOPLUYOR

Greenfield, bazı bitkileri insanların bahçelerinden topladığını da itiraf etti. Ancak bunu kapıyı çalıp izin alarak yaptığını savundu. “Çoğu kişi bahçesindeki yabani meyveleri yemiyor bile. Onlara bu bitkilerin yenilebilir olduğunu anlatıyorum” dedi.

1 yıl boyunca ölmüş hayvanları ve yabani otları yiyecek! "Bunlar en pahalı restoranlarda servis edilen yemekler" 3

Zaman zaman ekmek gibi fırın ürünlerini özlediğini kabul eden Greenfield, buna rağmen beslenme düzeninden memnun olduğunu söyledi. “Dünyanın en pahalı restoranlarında servis edilen ürünleri yiyorum. Bu yıl yaklaşık 6 bin dolarlık mantar topladım” diyerek iddiasını sürdürdü.

Duvar oyuğundan Mekke planı çıktı!Duvar oyuğundan Mekke planı çıktı!
İlk oraya akın ettiler: Koli koli alıp stokladılar!İlk oraya akın ettiler: Koli koli alıp stokladılar!

Anahtar Kelimeler:
hayvan ölü yemek
