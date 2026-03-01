Mynet Trend

10 aylık bebeğini uykusunda ezdi! Kabus gibi gece

İtalya’nın Rieti kentinde 10 aylık bir bebek, babasının uykusunda üzerine dönmesi sonucu yaşamını yitirdi. Camillo de Lellis Hospital’de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan bebekle ilgili polis soruşturma başlattı.

Çiğdem Berfin Sevinç

İtalya’da yaşanan trajik olay yürek burktu. 10 aylık bir bebek, babasının uykusunda üzerine dönmesi sonucu hayatını kaybetti. Sabah uyandığında kızının nefes almadığını fark eden baba hemen yardım istedi ancak küçük bebek kurtarılamadı.

Olay, İtalya’nın Lazio bölgesinde, Roma’nın kuzeydoğusundaki Rieti kentinde meydana geldi. Yerel basında yer alan haberlere göre baba, gece kızının yanında uykuya daldı. Ancak gece boyunca farkında olmadan bebeğin üzerine döndü.

10 aylık bebeğini uykusunda ezdi! Kabus gibi gece 1

DURUMU SABAH UYANDIĞINDA FARK ETTİ

Sabah uyandığında çocuğunun nefes almadığını gören baba, durumu hemen acil servislere bildirdi. Sağlık ekipleri bebeği ilk olarak Camillo de Lellis Hospital’e kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen durumu ağırlaşan bebek, helikopterle Roma’daki başka bir hastaneye sevk edildi.

Doktorlar, bebeğin uzun süreli kalp durması yaşadığını ve bunun geri dönüşü olmayan beyin hasarına yol açtığını belirledi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan minik bebek, birkaç saat sonra yaşamını yitirdi.

İtalyan polisi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

1 yıl boyunca ölmüş hayvanları ve yabani otları yiyecek!1 yıl boyunca ölmüş hayvanları ve yabani otları yiyecek!
Duvar oyuğundan Mekke planı çıktı!Duvar oyuğundan Mekke planı çıktı!

