10 Ağustos reyting sonuçları: Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

10 Ağustos 2021 Salı akşamı; Tv8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Baht Oyunu, Star TV'de Ada Masalı reytinglerde birbirleriyle yarıştı. Günlük yayınlanan dizi, film ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.
10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada TV8'de ekrana gelen "Masterchef Türkiye", 2. sırada Kanal D'de yayınlanan "Baht Oyunu", 3.sırada "Fox Ana Haber" yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Fox Ana Haber" 3.sırada Show TV'de yayınlanan "Güldür Güldür Show"un tekrarı yer aldı.
1 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8
2 BAHT OYUNU KANAL D
3 FOX ANA HABER FOX
4 ADA MASALI STAR TV
5 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TEKRAR SHOW TV
6 SHOW ANA HABER SHOW TV
7 HAVA DURUMU KANAL D
8 BAHT OYUNU ÖZET KANALD
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 AŞK MANTIK İNTİKAM TEKRAR STAR TV
1 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8
2 FOX ANA HABER FOX
3 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TEKRAR SHOW TV
4 HAVA DURUMU KANAL D
5 BAHT OYUNU KANAL D
6 ADA MASALI STAR TV
7 AŞK MANTIK İNTİKAM TEKRAR STAR TV
8 KANAL D ANA HABER KANAL D
9 SHOW ANA HABER SHOW
10 ATV ANA HABER ATV
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