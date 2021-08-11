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10 Ağustos reyting sonuçları: Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

11.08.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Ağustos Salı akşamı Ada Masalı, Baht Oyunu, MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekranlarda yayınlandı. Yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları TİAK tarafından açıklandı. İşte 10 Ağustos reyting sonuçları.

10 Ağustos reyting sonuçları: Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

10 Ağustos 2021 Salı akşamı; Tv8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Baht Oyunu, Star TV'de Ada Masalı reytinglerde birbirleriyle yarıştı. Günlük yayınlanan dizi, film ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

10 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8'de ekrana gelen "Masterchef Türkiye", 2. sırada Kanal D'de yayınlanan "Baht Oyunu", 3.sırada "Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Fox Ana Haber" 3.sırada Show TV'de yayınlanan "Güldür Güldür Show"un tekrarı yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

2 BAHT OYUNU KANAL D

3 FOX ANA HABER FOX

4 ADA MASALI STAR TV

5 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TEKRAR SHOW TV

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 BAHT OYUNU ÖZET KANALD

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 AŞK MANTIK İNTİKAM TEKRAR STAR TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

2 FOX ANA HABER FOX

3 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TEKRAR SHOW TV

4 HAVA DURUMU KANAL D

5 BAHT OYUNU KANAL D

6 ADA MASALI STAR TV

7 AŞK MANTIK İNTİKAM TEKRAR STAR TV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 SHOW ANA HABER SHOW

10 ATV ANA HABER ATV

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