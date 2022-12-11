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10 Aralık reyting sonuçları açıklandı! İngiltere Fransa, Fas Portekiz, Kardeşlerim...

11.12.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Aralık 2022 Cumartesi ekranlara gelen programların reytingleri açıklandı. Bilindiği gibi her gün, bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. Geçtiğimiz gün ekranlarda İngiltere Fransa maçı, Fas Portekiz maçı, Kardeşleri dizisi yer almıştı. Peki hangi program reytinglerde birinci geldi? İşte 10 Aralık reyting sonuçları...

10 Aralık reyting sonuçları açıklandı! İngiltere Fransa, Fas Portekiz, Kardeşlerim...

1 Aralık reyting sonuçları araştırılıyor. Reyting rekortmeni Kardeşlerim dizisi, reyting sıralamasında yine birinci geldi. Total ilk 10 programda, Kardeşlerim dizisi en üst sırada yer aldı. İşte 10 Aralık reyting sonuçları...

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KARDESLERIM ATV
2 INGILTERE-FRANSA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
3 FAS-PORTEKIZ FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
4 KARDESLERIM (OZET) ATV
5 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
6 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
7 GONUL DAGI OZEL TRT 1
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
10 MASTERCHEF TURKIYE TV8

10 Aralık reyting sonuçları açıklandı! İngiltere Fransa, Fas Portekiz, Kardeşlerim...

AB İLK 10 PROGRAM

1 INGILTERE-FRANSA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
2 FAS-PORTEKIZ FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
3 KARDESLERIM ATV
4 GONUL DAGI OZEL TRT 1
5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
6 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
7 KARDESLERIM (OZET) ATV
8 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
9 MASTERCHEF TURKIYE TV8
10 SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 INGILTERE-FRANSA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
2 FAS-PORTEKIZ FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
3 KARDESLERIM ATV
4 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
6 KARDESLERIM (OZET) ATV
7 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
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9 GONUL DAGI OZEL TRT 1
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