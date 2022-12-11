10 Aralık reyting sonuçları açıklandı! İngiltere Fransa, Fas Portekiz, Kardeşlerim...

1 Aralık reyting sonuçları araştırılıyor. Reyting rekortmeni Kardeşlerim dizisi, reyting sıralamasında yine birinci geldi. Total ilk 10 programda, Kardeşlerim dizisi en üst sırada yer aldı. İşte 10 Aralık reyting sonuçları...
1 KARDESLERIM ATV
2 INGILTERE-FRANSA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
3 FAS-PORTEKIZ FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
4 KARDESLERIM (OZET) ATV
5 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
6 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
7 GONUL DAGI OZEL TRT 1
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
10 MASTERCHEF TURKIYE TV8
1 INGILTERE-FRANSA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
2 FAS-PORTEKIZ FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
3 KARDESLERIM ATV
4 GONUL DAGI OZEL TRT 1
5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
6 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
7 KARDESLERIM (OZET) ATV
8 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
9 MASTERCHEF TURKIYE TV8
10 SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D
1 INGILTERE-FRANSA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
2 FAS-PORTEKIZ FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
3 KARDESLERIM ATV
4 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
6 KARDESLERIM (OZET) ATV
7 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
8 MASTERCHEF TURKIYE TV8
9 GONUL DAGI OZEL TRT 1
10 SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D