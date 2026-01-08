10 dakikada hazırlanan tavada katmer tarifi

Maya bekleme derdi olmadan hazırlanan bu katmer sadece 10 dakikalık bir ön hazırlıkla sofraya geliyor. Tava üzerinde pişmesi sayesinde fırın gerektirmiyor her evde kolayca yapılabiliyor.

MALZEMELER Hamur için:

1 su bardağı ılık su

1 adet küçük boy yumurta

1 çay kaşığı tuz

3,5 su bardağı un

İçine sürmek / yağlamak için: 1 yemek kaşığı tepeleme tereyağı, 4 yemek kaşığı sıvı yağ

TARİF Hamur hazırlama: Orta boy bir kapta yumurta kırılır, üzerine ılık su ve tuz eklenir. Tel çırpıcıyla karışım pürüzsüz hale gelene kadar çırpılır. Ardından un azar azar eklenerek ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur yoğrulur.

Kat kat ayrılmanın sırrı yağda: Tereyağı kısık ateşte eritilir, sıvı yağ eklenip karıştırılır. Hamurdan yumurta büyüklüğünde bezeler alınır ve tabak boyutunda açılır. Açılan hamurun her yerine yağ karışımından sürülür ve rulo yapılır.

Spiral şekil ve kısa dinlenme: Rulo yapılan hamur kendi etrafında döndürülerek gül (spiral) şekli verilir. Bezelerin üzeri örtülür ve yaklaşık 10 dakika dinlendirilir. Bu aşama, katmerin daha kolay açılmasını sağlar.

Tavada pişirme aşaması: Dinlenen bezeler hafif unlanarak orta incelikte tekrar açılır. Isıtılmış teflon tavada, kısık ateşte arkalı önlü pişirilir. Bir yüzü pişince hafifçe yağlanır, çevrilip diğer yüzü de pişirilir.

Servis önerisi: Pişen katmerler tabağa alınır, hafifçe yağlanarak üst üste dizilir. Sıcak ya da ılık servis edilebilir. Peynir, bal, reçel ya da zeytinle birlikte kahvaltı sofralarına çok yakışır.

AFİYET OLSUN!