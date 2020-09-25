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10 dakikada hazırlanıyor, satın alınanlara taş çıkartıyor: Ev yapımı mayonez tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
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Mağazadan satın alınan çeşitlerde asla bulamayacağınız ipeksi, pürüzsüz, kremsi bir dokuya sahip olan ve sadece basit malzemelerle bir araya getirilen mayonez tarifini şipşak hazırlayacaksınız.

10 dakikada hazırlanıyor, satın alınanlara taş çıkartıyor: Ev yapımı mayonez tarifi

Mayonezin evde hazırlanması 10 dakikadan az sürüyor ve tadı mağazadaki markaların çoğundan çok daha iyi. Gelin deneyip görelim.

MAYONEZ MALZEMELERİ

  • Oda sıcaklığında 1 büyük yumurta sarısı
  • 1/2 çay kaşığı hardal
  • 3/4 su bardağı zeytinyağı veya bitkisel yağ
  • 1 tatlı kaşığı elma sirkesi
  • 1 1/2 çay kaşığı taze limon suyu

MAYONEZ YAPILIŞI

  • Yarım fincan yağı bir mutfak robotuna koyun ve yumurtayı, öğütülmüş hardalı ve tuzu ekleyin.
  • Birleşene ve soluk sarı renge gelene kadar yaklaşık 30 saniye boyunca iyice karıştırın.
  • Karıştırıcı çalışırken, karışım emülsiyonlaşana ve koyulaşana kadar kalan yağı yavaşça gezdirin. Yağı yavaş yavaş eklemek daha kremamsı bir mayonez oluşturur. Amaçlanacak toplam süre 60 saniye olmalıdır.
  • Mutfak robotu hala çalışıyorken limon suyunu ekleyin ve karışana kadar sadece 5-10 saniye kısaca karıştırın. Mayonez artık kullanıma hazırdır.
  • 4 güne kadar buzdolabında saklayın.
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