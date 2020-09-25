10 dakikada hazırlanıyor, satın alınanlara taş çıkartıyor: Ev yapımı mayonez tarifi

Mayonezin evde hazırlanması 10 dakikadan az sürüyor ve tadı mağazadaki markaların çoğundan çok daha iyi. Gelin deneyip görelim.
MAYONEZ MALZEMELERİ
- Oda sıcaklığında 1 büyük yumurta sarısı
- 1/2 çay kaşığı hardal
- 3/4 su bardağı zeytinyağı veya bitkisel yağ
- 1 tatlı kaşığı elma sirkesi
- 1 1/2 çay kaşığı taze limon suyu
MAYONEZ YAPILIŞI
- Yarım fincan yağı bir mutfak robotuna koyun ve yumurtayı, öğütülmüş hardalı ve tuzu ekleyin.
- Birleşene ve soluk sarı renge gelene kadar yaklaşık 30 saniye boyunca iyice karıştırın.
- Karıştırıcı çalışırken, karışım emülsiyonlaşana ve koyulaşana kadar kalan yağı yavaşça gezdirin. Yağı yavaş yavaş eklemek daha kremamsı bir mayonez oluşturur. Amaçlanacak toplam süre 60 saniye olmalıdır.
- Mutfak robotu hala çalışıyorken limon suyunu ekleyin ve karışana kadar sadece 5-10 saniye kısaca karıştırın. Mayonez artık kullanıma hazırdır.
- 4 güne kadar buzdolabında saklayın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum