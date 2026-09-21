10 dakikalık basit işlemi yaparsanız kaloriferleriniz daha çok ısı verecek!

Radyatörler çalışırken sıcak havayı ortama yayarken zamanla iç kısımlarında toz, tüy ve kir birikebiliyor. Ulaşılması zor olan bu bölgelerde biriken kalıntılar, sıcak havanın odaya yayılmasını zorlaştırabiliyor.

Bu durum radyatörün daha fazla çalışmasına ve ısınmanın verimsiz hale gelmesine neden olabiliyor. Bu nedenle kış gelmeden önce radyatörlerin temizlenmesi hem daha sıcak bir ortam hem de daha verimli bir kullanım açısından önem taşıyor.

10 DAKİKADA TEMİZLEMEK MÜMKÜN

Radyatör temizliği için öncelikle cihazın altında yere bir havlu serin. Böylece dışarı üflenen tozların zemine yayılması yerine havlu üzerinde toplanmasını sağlayabilirsiniz.

Ardından saç kurutma makinesini düşük ısı ve yüksek üfleme hızına getirin. Makineyi sıcak ayarda kullanmaktan kaçının. Amaç ısıtmak değil, hava akımıyla radyatörün içinde biriken tozları dışarı çıkarmak.

Saç kurutma makinesinin ucunu radyatörün üst bölümündeki hava kanallarına ve ızgaralara doğru tutun. Hava akımı, içeride sıkışan toz ve tüyleri aşağı doğru itecektir.

SON DOKUNUŞ NEMLİ BEZLE

İşlem tamamlandıktan sonra havlunun üzerinde biriken tozları çöpe atın. Zeminde kalan tüy ve küçük parçaları ise elektrik süpürgesiyle temizleyebilirsiniz.

Son olarak radyatörün dış yüzeyini nemli bir bezle silmek yeterli.

Bu yöntemin, radyatörler henüz kullanılmaya başlanmadan önce uygulanması öneriliyor. Soğuk havalarda ise temizliğin düzenli olarak tekrarlanması, cihazın toz ve tüylerden arınmış kalmasına yardımcı olabilir.

Özellikle eski ve hava alan evlerde radyatörlerin bakımını kış başlamadan yapmak, soğuk günlerde ısınma sorunlarının önüne geçmek için pratik bir hazırlık olabilir.