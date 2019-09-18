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10 Kasım'da göbek atan okul müdürü görevine iade edildi!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.09.2019 10:51 | Son Güncelleme

Adana’da 2017’deki 10 Kasım törenlerinde okul bahçesinde göbek atan Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Sırrı Huylu'ya yapılan idari soruşturmanın ardından maaş cezası verildi. Başka bir okula atanan Huylu, iki yıl sonra tekrar okuluna müdür olarak döndü.

10 Kasım'da göbek atan okul müdürü görevine iade edildi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, konuyu TBMM'ye taşıyıp Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, "AK Parti'den milletvekili aday adayı da olan Huylu, aradan geçen 2 yıl sonunda tekrar aynı okulda müdür olarak görevlendirilmiştir. Söz konusu şahsı aynı okula tekrar müdür olarak görevlendirmek hangi ihtiyaçtan doğmuştur?" diye sordu.

'EĞİTİMDEKİ BAŞARISIZLIĞIN ÖZETİ'

Bulut ayrıca, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Atatürk'ün manevi şahsına yapılan bu saygısızlık, aslında tüm ulusumuza yapılmıştır. Ancak, MEB, 2 yıl sonra bu şahsı aynı okula görevlendirdi. Atatürk'e yapılan bu saygısızlık ödüllendirildi. Liyakattan uzak, yandaşlıkla yapılan bu atamalar eğitimdeki başarısızlığın özetidir."

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