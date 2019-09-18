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Tuğçe Kazaz'ın Atatürk paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 18.09.2019 13:59 | Son Güncelleme

Son dönemde paylaştığı tweetlerle gündeme olan eski manken ve oyuncu Tuğçe Kazaz, bu sefer Mustafa Kemal Atatürk'ün adından yola çıkarak, 'Neden Mustafacı yok?' sorusuyla gündeme geldi.

Tuğçe Kazaz'ın Atatürk paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Aşkı uğruna 2005 yılında din değiştiren, ardından farklı dinlere yöneldikten sonra yeniden Müslümanlığa döndüğünü açıklayan Tuğçe Kazaz, sosyal medyada çok konuşulacak bir soru sordu. Kazaz'ın sorusu kısa sürede TT listesine bile girdi.

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Kazaz, yaptığı paylaşımda, Kemal'in Kemalizmle, Atatürk'ün Atatürkçülükle eşit olduğunu öne sürerek, "Sahi neden Mustafacı yok?" sorusunu sordu. Kazaz, devamında ise "Peygamberimizin (S.A.V) isimlerinden biri Mustafa olduğu için mi? Yoksa putları yıkmaya gelen Allah’ın dini Mustafacı olmanıza izin vermediği için mi?" dedi.

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Tepkiler giderek arttı: Tuğçe Kazaz'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alırken, kimileri eski mankene desteklerini iletti. Ancak çoğu kişi ise Tuğçe Kazaz'ın bu sorusunu anlamsız bularak tepkilerini gösterdi.

İşte Kazaz'ın sorusuna gelen ilginç yanıtlar...

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"Beyler bayanlar büyük oyun çözüldü, hanımefendi şifreyi çözdü, ben hesabı kapatıp bizimkilerin yanına Yunanistan’a kaçıyorum, hızlı olun."

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"Her dini deneyen birinin bunu sorması manidar"

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"Dil uzatmadığın Atatürk kaldı. Ona da dil uzattın. Seni şikayet edeceğim artık bu sondu! Türk milletinin sınırlarının dışına çıktın."

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"Aslansın işte bu evet aynen kemalistler bu isme asla tahammül edemezler çünkü ruhları uzak Allah'a."

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Tuğçe, sahi sen en son hangi dinde kaldın? Yani şuan hangi dine mensupsun?

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Anahtar Kelimeler:
Tuğçe Kazaz atatürk Twitter mustafa kemal atatürk

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