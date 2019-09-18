Tuğçe Kazaz'ın Atatürk paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Aşkı uğruna 2005 yılında din değiştiren, ardından farklı dinlere yöneldikten sonra yeniden Müslümanlığa döndüğünü açıklayan Tuğçe Kazaz, sosyal medyada çok konuşulacak bir soru sordu. Kazaz'ın sorusu kısa sürede TT listesine bile girdi.

Kazaz, yaptığı paylaşımda, Kemal'in Kemalizmle, Atatürk'ün Atatürkçülükle eşit olduğunu öne sürerek, "Sahi neden Mustafacı yok?" sorusunu sordu. Kazaz, devamında ise "Peygamberimizin (S.A.V) isimlerinden biri Mustafa olduğu için mi? Yoksa putları yıkmaya gelen Allah’ın dini Mustafacı olmanıza izin vermediği için mi?" dedi.

Tepkiler giderek arttı: Tuğçe Kazaz'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alırken, kimileri eski mankene desteklerini iletti. Ancak çoğu kişi ise Tuğçe Kazaz'ın bu sorusunu anlamsız bularak tepkilerini gösterdi.

İşte Kazaz'ın sorusuna gelen ilginç yanıtlar...

"Beyler bayanlar büyük oyun çözüldü, hanımefendi şifreyi çözdü, ben hesabı kapatıp bizimkilerin yanına Yunanistan’a kaçıyorum, hızlı olun."

"Her dini deneyen birinin bunu sorması manidar"