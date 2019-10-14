Mynet Trend

10 kişilik aile ormandan topladıkları mantarlardan zehirlendi!

orkun.inanc orkun.inanc
YAŞAM  | 14.10.2019 00:54 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlanan 2'si çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

10 kişilik aile ormandan topladıkları mantarlardan zehirlendi!

Alınan bilgiye göre, kırsal Çaylıca Mahallesi'nde ormanlık alana kestane hasadına giden aile, bölgede gördükleri mantarları da toplayıp eve geldi. Söz konusu mantarlardan yapılan yemeği yiyen aile fertleri bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı ve mide bulantısı yaşamaları üzerine zehirlendiklerini düşünen aile bireyleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzere eve gelen sağlık ekipleri, Kayra U. (9), Esma G. (69), Ahmet G. (70), Nazmiye Y. (41), Nagihan U. (32), Selami U. (33), Sinan G. (36), Şaziye Ş. (39), Zeynep G. (9) ve Mehtap G'yi (36) İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan kişilerden Kayra U, anneannesi Esma G. (69) ile dedesi Ahmet G'nin (70) sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. (AA)

Şule Çet'in psikolojisini inceleyen bilirkişi heyeti, 'intihar bulgusu yok' dediŞule Çet'in psikolojisini inceleyen bilirkişi heyeti, 'intihar bulgusu yok' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa ZEHİRLENME mantar zehirli mantar

En Çok Okunan Trend Haberler

Sürpriz evlilik! Sosyal medyadan duyurdu: "Yüz bin kere evet"

Sürpriz evlilik! Sosyal medyadan duyurdu: "Yüz bin kere evet"

Şule Çet cinayeti davasında yeni gelişme!

Şule Çet cinayeti davasında yeni gelişme!

Fatih'te çocuğa taciz iddiası! Mahalleli sokağa döküldü

Fatih'te çocuğa taciz iddiası! Mahalleli sokağa döküldü

Hareketli anlar! 'Beni öldürecekler' diyerek kendini marketin tuvaletine kilitledi

Hareketli anlar! 'Beni öldürecekler' diyerek kendini marketin tuvaletine kilitledi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

20 yıllık eşini yasak aşkına öldürttü

20 yıllık eşini yasak aşkına öldürttü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaymakam kazı yapan definecileri suçüstü yakaladı

Kaymakam suçüstü yakaladı!

2 bin yıllık surlara, sprey boyalarla yazılar yazıldı

2 bin yıllık surlara bunu yaptılar!

Fatih'te çocuğa taciz iddiası! Mahalleli sokağa döküldü

Fatih'te çocuğa taciz iddiası! Mahalleli sokağa döküldü

Türkiye'de ilk oldu! 4 bin metreden protez bacağıyla atladı

Türkiye'de bir ilki başardı!

Fatih'te hareketli anlar! Kendini marketin tuvaletine kilitledi: Özel harekat geldi

Hareketli anlar! 'Beni öldürecekler' diyerek kendini marketin tuvaletine kilitledi

Konya'da bıçak ve sopalarla telefon dükkanını bastılar!

Bıçak ve sopalarla baskın! Ortalığı savaş alanına çevirdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.