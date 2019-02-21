10 oyun daha Xbox Game Pass’e veda ediyor

Microsoft’un bu nesildeki en büyük kazancının Xbox Game Pass olduğunu söyleyebiliriz. Malum Xbox One satışları PS4’ün hayli gerisinde kaldı. Bu durumun az çok farkında olan Microsoft’ta gelecek nesil için önemli yatırımlar yaptı. Bu yatırımların en büyüğü ise Game Pass.

Bilindiği üzere Xbox Games Pass aboneleri, bu sistemin kütüphanesinde yer alan 200 oyunu diledikleri zaman indirip oynayabiliyorlar. Microsoft bu kütüphaneyi düzenli olarak güncelleyerek oyunları yeniliyor. Her ay yeni oyunlar kütüphaneye eklenirken, bazı oyunlar da sistemden çıkarılıyor.

Üstelik bu kütüphaneye eklenen yapımlar, öyle eski zamanlarda çıkmış oyunlar da değil. Örneğin bu ayın başlarında Tomb Raider serisinin son oyunu Shadow of the Tomb Raider, Xbox Game Pass’e eklenmişti.

True Achievements’in haberine göre bu ayın sonunda 10 oyun Game Pass kütüphanesine veda edecek. Yani Game Pass aboneleri bu oyunları daha önce indirmiş olsalar da artık oynayamayacaklar.

Oyun listesi ise şu şekilde;

Aven Colony

Dovetail Games Euro Fishing

Kyub

Lumo

MASSIVE CHALICE

Mega Coin Squad

Resident Evil Revelations 2

Shadow Warrior

Sonic CD

The Final Station

Bu arada dip not olarak belirtelim. Şu anda Game Pass için bir aylık deneme ücreti 5.90TL. Sonrasında ise her ay 59.00TL ödeyerek aboneliğinizi devam ettirebilirsiniz.

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