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10 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları! Günün birincisi hangi dizi ya da program oldu?

11.07.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Temmuz Cumartesi akşamı yayınlanan film, diz ve programların izlenme oranlarının sonuçları, ertesi gün sabah saatlerinden itibaren belli oluyor. Dün akşam ise Şef Akademi, Kim Milyoner Olmak İster ve Masterchef arasında bir yarış yaşandı. Bu reyting yarışının kazanını merak konusu oldu. İşte 10 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları!

10 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları! Günün birincisi hangi dizi ya da program oldu?

Önceki akşama ilişkin kanallarda yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları merak edilmeye devam ediliyor. Başlıca kanallarda sevilen dizilerin tekrar bölümleri yer alırken, TV8’e MasterChef Türkiye, Fox TV'de Şef Akademi, Atv'de ise Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmalar izleyici karşısına çıktı. Peki bu üçlü arasında en fazla izlenme oranına kim sahip oldu. İşte 10 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları!

10 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Temmuz 2021 Cumartesi tarihinde yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Programların Total ve AB sıralamasına haberimizde yer verilecektir.

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