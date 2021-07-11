10 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları! Günün birincisi hangi dizi ya da program oldu?

Önceki akşama ilişkin kanallarda yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları merak edilmeye devam ediliyor. Başlıca kanallarda sevilen dizilerin tekrar bölümleri yer alırken, TV8’e MasterChef Türkiye, Fox TV'de Şef Akademi, Atv'de ise Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmalar izleyici karşısına çıktı. Peki bu üçlü arasında en fazla izlenme oranına kim sahip oldu. İşte 10 Temmuz Cumartesi reyting sonuçları!

10 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Temmuz 2021 Cumartesi tarihinde yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Programların Total ve AB sıralamasına haberimizde yer verilecektir.

