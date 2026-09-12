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10 yıl önce sular altında kalmıştı! Baraj çekilince köy yeniden ortaya çıktı

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde Kasımlar Barajı'nda suların çekilmesiyle, batık Darıbükü köyü yeniden gün yüzüne çıktı.

10 yıl önce sular altında kalmıştı! Baraj çekilince köy yeniden ortaya çıktı
Gökçen Kökden

Aksu ve Eğirdir ilçelerinden doğan suyun oluşturduğu Köprüçay Nehri üzerinde 2016 yılında yapımı tamamlanan Kasımlar Barajı nedeniyle Darıbükü köyü su altında kaldı.

10 yıl önce sular altında kalmıştı! Baraj çekilince köy yeniden ortaya çıktı 1

Köydeki ev sahiplerine ise farklı alanlarda yeni konut yapılarak teslim edildi.

Özellikle yaz döneminde suların çekilmesiyle köyde bulunan taş evler, cami, okul, eski yapılar ve elektrik nakil hatları yeniden görünür hale geldi.

10 yıl önce sular altında kalmıştı! Baraj çekilince köy yeniden ortaya çıktı 2

Geçmişin izlerini taşıyan köyde gün yüzüne çıkan alanlar dron ile görüntülendi.

10 yıl önce sular altında kalmıştı! Baraj çekilince köy yeniden ortaya çıktı 3

Özellikle sonbaharda seyirlik görüntüler oluşturan "batık köy" doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Isparta baraj
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