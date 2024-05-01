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10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı boşanma sonrası ilk kez bir araya geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.05.2024 09:56
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Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı, 2014'te görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. İki kızları olan ünlü çift 10 yıllık evliliğini geçtiğimiz haftalarda tek celsede bitirmişti. Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı boşanma sonrası ilk kez bir araya geldi...

10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı boşanma sonrası ilk kez bir araya geldi

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014'te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğün yaparak dünyaevine girmişti.

Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.

İkili, 10 yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz aylarda birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı. Bu hamlenin ardından ayrılacakları iddia edilen Terim ile Bahçekapılı, aşklarına bir şans daha vermişti.

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TEK CELSEDE BOŞANMIŞLARDI

İkinci şanslarında da ilişkilerini yürütemeyen ikili, 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak mart ayında sonlandırdı.

Eski karı- koca ayrılık sonrası ilk kez bir araya geldi. Ünlü çift kızları Naz’ın doğum gününü birlikte kutladılar. Naz 6 yaşına bastı.

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Buse Terim, boşanmanın ardından Volkan Bahçekapılı’nın soyadını kullanmayı bıraktı.

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