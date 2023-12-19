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  4. 100 bin TL'lik kira çok geldi! Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu taşınıyor

100 bin TL'lik kira çok geldi! Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu taşınıyor

19.12.2023 10:30 | Son Güncelleme:
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Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu geçtiğimiz ay Bağdat Caddesi'nden Bebek'e taşınmıştı. 100 bin liraya kiralık daire tutan Saraçoğlu’nun taşınmak için yeniden ev baktığı ortaya çıktı.

Başrolünü Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

Saraçoğlu geçen ay Bağdat Caddesi'nden Bebek'e taşınmıştı. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Afra Saraçoğlu'nun evinin kirasının 100 bin TL olduğu ortaya çıkmıştı. Kira fiyatı üzerine Saraçoğlu'nun Star TV'de rekor gelir elde ettiği tartışmaları da gündeme gelmişti.

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AİLESİ TEPKİ GÖSTERDİ

Bu tartışmaların yankıları sürerken Afra Saraçoğlu'nun yeniden ev aradığı ortaya çıktı. Oyuncunun Bebek'teki evinden taşınma kararı almasında kiranın yüksek olması ve ailesinin de buna karşı çıkmasının etkili olduğu iddia ediliyor.

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Sete yakın olsun diye Bebek'e yerleşen Saraçoğlu, ailesinin sürekli kirayı dillendirmesinden rahatsızlık duydu ve Bebek'teki evi boşaltma kararı aldı. Saraçoğlu şimdi Etiler çevresinde kiralık ev arıyor.

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