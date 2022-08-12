100 erkekle yatmaya zorlamıştı! O da sevgilisiyle bir olup...

Oklahoma'dan, 49 yaşındaki Kristie Dawnell Evans, genç sevgilisi Kahlil Square'i 50 yaşındaki eşi David Evan'ı öldürmek için teşvik ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Eşi tarafından 100 erkekle ilişkiye girmeye zorlanmasını gerekçe gösteren Evans, 80'li yaşlarının ortalarındayken şartlı tahliye edilmesi olasılığıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ÇARESİZDİ

50 yaşındaki Baptist papaz David Evans ile 30 yıllık evliliği boyunca tacize uğradığını açıklayan Evans, Salı günü çıktığı mahkemede yaptığı açıklamada çaresiz hissettiğini ve içinde olduğu durumdan kurtulmak istediğini söyledi. Eşi tarafından şiddete maruz kaldığını belirten kadın, kocasının kendisinden 100 farklı erkekle cinsel ilişkiye girmesini istediğini açıkladı.

'PİŞMANLIĞI YENİ'

Bunun için başka bir yol bilmediğini söyleyen kadının iddiaları, yargıcı ikna etmeye yetmedi. Cinayetin soğukkanlılıkla gerçekleştiğini savunan yargıç, Kristie'nin eylem için hissettiği pişmanlığın yeni olduğunu belirtti.

BİRLİKTE PLANLADILAR

David uyurken, Kristie'nin anlaştıkları şekilde 27 yaşındaki sevgilisi Kahlil Deamie Square'i sabahın erken saatlerinde arka kapıyı açık bırakarak evine aldığı, David'in silahını ve bir kutu mermiyi Halil'e verdiği açıklandı.

KIZI DOĞRULADI

Çiftin kızı Brittney Long, annesini destekledi ve babası David Evans'ın kendisine ve kardeşlerine çok kötü davrandığını anlattı. Çocukların kafalarını birbirine çarptığını, saçlarından sürüklediğini, onları bütün gece temizlik yapmaya zorladığını ve sonra her şeyi yeniden yerle bir ettiğini söyledi. Annesinin de babası tarafından defalarca tehdit edildiğini de ekledi.



