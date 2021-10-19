100 kilo veren Adele’den çarpıcı itiraf: Haftada bir fast food yemeye devam ediyorum

Adele hayranları için uzun bekleyiş sona erdi. Britanyalı müzisyen, 6 yıllık bir aradan sonra ilk kez yeni bir şarkı yayınladı. Şarkıyı yayınladıktan sonra tanıtımlar için peş peşe röportaj veren dünyaca ünlü şarkıcı Vogue dergisine konuk oldu. Habere göre; iki yolda 100 veren Adele, yemek sevgisinden samimi bir şekilde bahsetti ve 'haftada bir McDonald's yediğini' ve 'inanılmaz baharatlı makarna yaptığını' açıkladı.

33 yaşındaki sanatçı, hala çok yemek yediğini ve yemek yeme dürtüsünü durduramadığını dile getirdi. Yeni single'ı Easy On Me Cuma günü piyasaya çıktığında rekorlar kıran Adele, dergiye şunları söyledi: "Son yemeğim bir McChicken Nugget, bir Big Mac ve ardından patates kızartması oldu. Haftada en az bir kez yiyorum."

Grammy ödüllü yıldız ayrıca Jamie Oliver'a mutfaktaki hünerleri için teşekkür ederek, "Kendi başıma yemek yapmayı öğrendim.



