100 ton timsah satışa çıkarıldı! Şirket iflas edince hayvanlar ortada kaldı! Mahkeme bakın ne kadar istiyor...

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen’deki Nanshan Halk Mahkemesi, 100 ton canlı timsahı açık artırmada satışa sundu. 4 milyon yuandan (yaklaşık 20,8 milyon TL) satışa sunulan timsahlara ise alıcı çıkmıyor.

ŞİRKET İFLAS ETTİ, HAYVANLAR AÇIK ARTIRMAYA ÇIKTI

200 ila 500 timsah, sürüngenleri yetiştirmesiyle tanınan “Timsah tanrısı” lakaplı Mo Junrong’un firması, borçlarını ödeyemediği için iflas etti ve bu nedenle de hayvanlar satışa çıkarıldı. Mahkeme, timsahların satılması için ocak ve şubatta iki kez daha açık artırma başlatmıştı. İlkinde 5 milyon yuan (yaklaşık 26 milyon TL), ikincisindeyse 4 milyon yuan talep edilen timsahlara talip çıktı.

E-TİCARET SİTESİ ÜZERİNDEN SATILMAK İSTENDİ

Independent'ın haberine göre Alibaba üzerinden başlatılan ve 9 Mayıs’ta sonlanacak üçüncü açık artırmaya da henüz katılan olmadı. Ağırlıkları 200 ile 500 kilogram arasında değişen timsahları satın almak isteyenlerin, gerekli yetiştiricilik ruhsatlarına ve sürüngenlerin yerleştirileceği tesislere sahip olması isteniyor. Bu şartları karşılamayanlara ceza kesilebileceği bildiriliyor.