100. yıldönümünde İstiklal Marşı’nın sözleri ve yazılışı hakkında merak edilen bilgiler!

1.Dünya Savaşı’ndan yorgun çıkan Osmanlı İmparatorluğu’ndan yeni bir devlet yaratılma sürecini tarih kitaplarında mutlaka okumuşsunuzdur. Mili duygu ve heyecanın doruğa çıktığı, bağımsızlığın sembolü olan İstiklal Marşı büyük önem taşır. Peki İstiklal Marşı’nın kabulü ve ortaya çıkış aşaması hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?

Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği günlerde Toplumda milli bilinci güçlendirmek, bağımsızlık coşkusunu artırmak ve aynı zamanda bağımsız bir devlet olmanın da gereği olduğu için bir milli marşa gerek duyuldu. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve ardından İstiklal Savaşı’nın anlam ve önemini simgeleyecek aynı zamanda da Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının sembolü olacak bir marş için çalışmalar yapmaya başladı.

Milli marş yazılması için öneriyi Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İnönü) verdi, öneriyi uygun bulan Milli Eğitim Bakanlığı “İstiklal Marşı Yazma Yarışması” düzenlendi ve 500 lira ödül koydu. Yarışma sonucunda kazanan şiirin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin milli marşı kabul edileceğine karar verildi. Milli marşa verilen büyük önemden dolayı o dönem ülkenin her yerinde katılım için duyurular yapıldı. Fakat savaş ortamında kısıtlı iletişim araçları ve okuma yazma oranının düşük olması beklenilen katılımın gerçekleşmemesine sebep oldu. Altı ay gibi uzun bir süre verilmesine rağmen toplam 724 şiir yarışmaya aday oldu.