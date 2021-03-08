Kurtuluş Savaşı’nda milli mücadelenin sembolü bir kadın üsteğmen: Kara Fatma

İstanbul'dan vapurla Samsun'a oradan da Sivas'a yaylı arabayla gelen ve Mustafa Kemal Atatürk ile görüşerek savaşa katılma arzusunu dile getiren Fatma Seher Erden, Gazi'nin izniyle ulusal kurtuluş savaşında Batı Cephesi'nde mücadele vererek Anadolu kadınının fedakarlığının, vatan sevgisinin ve cesaretinin timsallerinden oldu.

"Kara" lakabını ve üsteğmen rütbesini Mustafa Kemal'den alan Fatma Seher, aşçılık, hasta bakıcılık, hemşirelik gibi pek çok görevin yanında İstiklal Harbi'nde 300 kişilik birliği de komuta etti.

KADIN KAHRAMANLAR DÜNYAYA TANITILACAK

Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma, Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Statü Film'in yapımını, araştırmacı yazar İlknur Bektaş'ın senaristliğini üstlendiği proje, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu tarafından destekleniyor.

Yapımcı Galip Güner ise daha önce "Taş Mektep" filmiyle vatanın kurtuluşunda imzası olan çocukları ele alan bir sinema filmine imza attıklarını vurgulayarak, "Üsteğmen Kara Fatma konusu bugüne kadar işlenmemişti. Bu filmle çok değerli bir konuyu ele alıyoruz. Filmimiz iz bırakan büyük bir sinema filmi olacak. Bu filmi yapmaktaki amacımız Mili Mücadele'nin 100. yılında milletçe ne badireler atlattığımızı ve kadınlarımızla gurur duyduğumuzu anlatmak. Türk kadınına saygı ve yüz akı bir film ile Milli Mücadele'nin kahraman kadınlarını ve Üsteğmen Kara Fatma'yı 'Mahi' ile yurdumuzda ve dünyada geniş bir gösterimle tanıtmaya hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.