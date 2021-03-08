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Kurtuluş Savaşı’nda milli mücadelenin sembolü bir kadın üsteğmen: Kara Fatma

Seray Üstün Seray Üstün 08.03.2021 12:08 | Son Güncelleme:
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Kurtuluş Savaşı’nda milli mücadelenin sembolü bir kadın üsteğmen: Kara Fatma

Milli mücadele döneminde Kurtuluş Savaşı’nın sembol isimlerinden biri olarak kabul edilen Üsteğmen Kara Fatma’nın hayatı beyaz perdeye uyarlanacak. Asker eşiyle birlikte cepheden cepheye koşan Fatma Seher ve kadın kahramanların gösterdikleri fedakarlıkları anlatan filmi için çalışmalar başladı.

İstanbul'dan vapurla Samsun'a oradan da Sivas'a yaylı arabayla gelen ve Mustafa Kemal Atatürk ile görüşerek savaşa katılma arzusunu dile getiren Fatma Seher Erden, Gazi'nin izniyle ulusal kurtuluş savaşında Batı Cephesi'nde mücadele vererek Anadolu kadınının fedakarlığının, vatan sevgisinin ve cesaretinin timsallerinden oldu.

"Kara" lakabını ve üsteğmen rütbesini Mustafa Kemal'den alan Fatma Seher, aşçılık, hasta bakıcılık, hemşirelik gibi pek çok görevin yanında İstiklal Harbi'nde 300 kişilik birliği de komuta etti.

KADIN KAHRAMANLAR DÜNYAYA TANITILACAK

kapak

Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma, Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Statü Film'in yapımını, araştırmacı yazar İlknur Bektaş'ın senaristliğini üstlendiği proje, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu tarafından destekleniyor.

Yapımcı Galip Güner ise daha önce "Taş Mektep" filmiyle vatanın kurtuluşunda imzası olan çocukları ele alan bir sinema filmine imza attıklarını vurgulayarak, "Üsteğmen Kara Fatma konusu bugüne kadar işlenmemişti. Bu filmle çok değerli bir konuyu ele alıyoruz. Filmimiz iz bırakan büyük bir sinema filmi olacak. Bu filmi yapmaktaki amacımız Mili Mücadele'nin 100. yılında milletçe ne badireler atlattığımızı ve kadınlarımızla gurur duyduğumuzu anlatmak. Türk kadınına saygı ve yüz akı bir film ile Milli Mücadele'nin kahraman kadınlarını ve Üsteğmen Kara Fatma'yı 'Mahi' ile yurdumuzda ve dünyada geniş bir gösterimle tanıtmaya hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

FATMA SEHER KİMDİR?

fatma seher

Erzurum'da dünyaya gelen Fatma Seher, Balkan Harbi yıllarında asker olan eşiyle Edirne'ye yerleşir. Sarıkamış'a gönderilen eşiyle bu defa Doğu Cephesi'nde çeşitli görevler üstlenir. Eşinin şehit düşmesinden sonra Fatma Seher'in savaş sahnesine çıktığı görülür. Akrabalarından oluşan bir müfreze oluşturur.

Fatma Seher, Sivas Kongresi sırasında Mustafa Kemal Paşa ile görüşerek savaşa katılmak için izin ister. "Kara" lakabını da ve üsteğmen rütbesini de Mustafa Kemal'den alan Fatma Seher, aşçılık, hasta bakıcılık, hemşirelik gibi pek çok görevin yanında İstiklal Harbi'nde 300 kişilik birliği komuta eder.

Savaşın sona ermesinden sonra İstanbul'a yerleşen Fatma Seher, devletin kendisine bağladığı maaşın tek bir kuruşuna bile dokunmadan Kızılay'a bağışlar. Fatma Seher, 2 Temmuz 1955'te İstanbul Darülaceze'de hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Kurtuluş Savaşı
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