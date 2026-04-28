1000 yıllık gelenek: Toroslar'da Yörük göçü başladı

Bin yıllık Orta Asya geleneğini Anadolu'nun sarp coğrafyasında yaşatmayı sürdüren Sarıkeçili Yörükleri, baharın gelişiyle birlikte yayla göçüne başladı.

1000 yıllık gelenek: Toroslar'da Yörük göçü başladı

Kışı, Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerindeki sahil kesimlerinde geçiren Yörük aileleri, develerine yükledikleri çadır ve yaşam malzemeleriyle Toroslar'ın serin yaylalarına doğru yola çıktı.

1000 yıllık gelenek: Toroslar da Yörük göçü başladı 1

1000 yıllık gelenek: Toroslar da Yörük göçü başladı 2

Nesilden nesile aktarılan göçer kültürünü yaşatmaya çalışan Sarıkeçili aileler, haftalar süren zorlu yolculukta sürülerini önlerine katarak ilerliyor. Göç kervanları, doğayla iç içe sürdürülen hayatın önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.

1000 yıllık gelenek: Toroslar da Yörük göçü başladı 3

1000 yıllık gelenek: Toroslar da Yörük göçü başladı 4

"ASLIMIZI NESLİMİZİ KAYBETMEMEK İÇİN YOLLARDAYIZ"

Bölgede 'Kuş Ali' lakabıyla tanınan Ali Uçar, atalarından miras kalan bu hayat biçimini sürdürmeye kararlı olduklarını belirterek, "Bu dağlar bizim evimiz. Doğma büyüme bu işin içindeyiz. Aslımızı, neslimizi kaybetmemek için bu hayatı sürdürüyoruz" dedi.

1000 yıllık gelenek: Toroslar da Yörük göçü başladı 5

1000 yıllık gelenek: Toroslar da Yörük göçü başladı 6

"ZARAR HARAMDIR"

Göç hayatının zorluklarına rağmen kimseye zarar vermemeyi ilke edindiklerini ifade eden Uçar, "Allah'ın kuluna zarar vermek haramdır, biz bundan sakınırız. Bu yolun yolcusuyuz" diye konuştu.

Göç sürecinde ibadetlerini imkanlar ölçüsünde yerine getirdiklerini de dile getiren Uçar, samimiyet ve niyetin önemli olduğunu vurguladı.

1000 yıllık gelenek: Toroslar da Yörük göçü başladı 7

1000 yıllık gelenek: Toroslar da Yörük göçü başladı 8

MÜFTÜLÜK ZİYARETİ MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Öte yandan Anamur İlçe Müftülüğü ekipleri, göç güzergahında mola veren Sarıkeçili aileleri ziyaret etti. Obasında Anamur Diyanet Haber ve Diyanet TV temsilcisi Ahmet Tokdemir ile İlçe Gençlik Koordinatörü İbrahim Sağır'ı ağırlayan Uçar, atalarından miras kalan konargöçer kültürü yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu dağlar bizim evimiz. Doğma büyüme bu işin içindeyiz. Aslımızı, neslimizi kaybetmemek için bu hayatı sürdürüyoruz. Devletimizin ve müftülüğümüzün buralara kadar gelip halimizi, hatrımızı sorması bize güç veriyor" ifadelerini kullandı.

Ziyarette ailelerin ihtiyaç ve talepleri dinlenirken, çeşitli kitap ve dergiler de hediye edildi.

1000 yıllık gelenek: Toroslar da Yörük göçü başladı 9

1000 yıllık gelenek: Toroslar da Yörük göçü başladı 10

SAHA ÇALIŞMASI VE MANEVİ HİZMET İNCELEMESİ

Anamur İlçe Müftülüğü koordinesinde, İlçe Gençlik Koordinatörü İbrahim Sağır rehberliğinde yürütülen saha çalışmasında, göçer ailelerin dini hizmetlere erişimi yerinde gözlemleniyor. Çalışma kapsamında elde edilecek verilerin, göçerlere yönelik planlanacak hizmetlere katkı sağlaması hedefleniyor.

1000 yıllık gelenek: Toroslar da Yörük göçü başladı 11

YOLCULUK DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Deve sırtında sürdürülen göç yolculuğu dron ile de görüntülenirken, Toroslar'ın doğal dokusu içinde ilerleyen kervan ve keçi sürüleri görsel şölen oluşturdu.

1000 yıllık gelenek: Toroslar da Yörük göçü başladı 12

Daralan mera alanları ve değişen hayat şartlarına rağmen Sarıkeçili Yörükleri, konargöçer kültürünü yaşatmayı sürdürüyor. Bu kadim hayat tarzı, Anadolu'nun kültürel mirasının önemli unsurları arasında yer alıyor.

1000 yıllık gelenek: Toroslar da Yörük göçü başladı 13
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

