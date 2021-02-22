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1000 yıllık saklı cennet keşfedildi! Sıradışı mimari özellikleriyle Masuleh Köyü

Seray Üstün Seray Üstün 22.02.2021 17:09 | Son Güncelleme:
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1000 yıllık saklı cennet keşfedildi! Sıradışı mimari özellikleriyle Masuleh Köyü

İran’ın başkenti Tahran bulunan Masouleh köyündeki evlerin sıra dışı mimarisi sayesinde turistlerin uğrak mekanlarından biri oldu.

Koronavirüs pandemisinin gölgesinde seyahat etmek isteyenler alışılmışın dışında keşfedilmemiş noktalara yönelmeye başladı. Kalabalık şehirlerin yerine pek çok kişi Masuleh Köyü’nü tercih etti. Değişik mimarisiyle odak noktası olan bu köy bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda kullanıcılar tarafından köy Mardin'in yerleşim ve mimarisine benzetildi.

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İran'ın başkenti Tahran’ın kuzeybatısında bulunan Gilan eyaleti içindeki Masuleh köyü sıradışı mimarisiyle göze çarpıyor. Yaklaşık 100o yıllık bir tarihi bulunan bu köyde 180 hane ve toplam 554 kişilik bir yaşam sürdürülüyor. Turistlerin büyük talep gösterdiği köyün mimari ise evlerin iç içe geçmesiyle oluşturulmuştur. Köyde bulunan her bir evin çatısı, yukarıdaki evin avlusu olacak şekilde tasarlanmıştır. Taştan yapılan bu evler adeta birbirinin devamı niteliğindedir.

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