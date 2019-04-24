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109 yaşındaki kadın sağlığını bakın neye borçlu!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.04.2019 09:33 | Son Güncelleme

Kuzey Carolina'da yaşayan Annie Wilson geçtiğimiz haftalarda 109 yaşına girdi. Bu kadar uzun yaşamak için gizli bir formülü olmadığı konusunda ısrarcı. Ancak elbette ona özel bir iki püf nokta var :)

109 yaşındaki kadın sağlığını bakın neye borçlu!

109 yaşındaki Annie Wilson, yaşına rağmen son derece sağlıklı ve dinç görünen bir teyzemiz. Wilson, her ne kadar özel bir formülü olmadığını söylese de aslında sağlığı için beslenmesine dikkat ediyor. Özel formül yok çünkü Wilson, herkes gibi neler yiyip neler yememesi gerektiğini biliyor.

Rutin alışkanlıklarının yanı sıra teyzemiz her cuma bir kadeh şarap içiyor.

Wilson, sağlığını elbette sadece cuma akşamları içtiği bir kadeh şaraba borçlu değil sadece. Bunun yanında beslenmesine de özen gösteriyor. Çiftlikte 8 kardeşiyle birlikte büyüyen Wilson, çocukluğundan bu yana annesiyle beraber yemek pişiriyor. Teyzemizin yedikleri son derece doğal anlayacağınız. Hazır ürüne onun hayatında yer yok. Çiftlik malzemeleriyle besleniyor ve her şeyi kendisi pişiriyor.

Bu beslenme modelinin yanı sıra yalnızlık çekmediğinin altını çiziyor Annie Teyze. Kalabalık bir ailede büyüdüğünü ve her zaman bağlarının kuvvetli olduğunu belirtiyor. Yani onu dinç tutan şeylerden biri de etrafındaki insanlar.

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Anahtar Kelimeler:
uzun yaşamanın sırrı sağlıklı yaşam

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