Sonbaharın son günlerinde kış hazırlıklarının sürdüğü Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Hamidiye köyünde, armut ve elma pekmezi için kazanlar kaynamaya başladı. Yöresel mutfak kültürünün önemli lezzetleri arasında yer alan pekmez, zahmetli ve sabır gerektiren üretim süreciyle dikkat çekiyor.

Geleneksel pekmez yapımında meyveler çeşitli işlemlerden geçirilerek suyu çıkarılıyor. Elde edilen meyve suyu, kazanlarda uzun süre kaynatılarak kıvam alması sağlanıyor. Yoğun emek gerektiren işlemlerin ardından sofralara ulaşan armut ve elma pekmezi, özellikle kış aylarında kahvaltıların tercih edilen lezzetleri arasında bulunuyor.

Pekmez yapımı, kırsal bölgelerde geçmişten günümüze sürdürülen gelenekler arasında yer alıyor. Mevsiminde yetişen meyvelerin değerlendirilmesine de imkan sağlayan pekmez üretimi, yöresel lezzetlerin korunması açısından önem taşıyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok geleneksel üretim yöntemi unutulmaya yüz tutarken, köylerde sürdürülen pekmez yapımı Anadolu'nun köklü mutfak kültürünün yaşatılmasına katkı sağlıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır