11.11 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

İster dijital, ister analog olsun saatlerin yalnızca zaman dilimini göstermekten ibaret olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. “Yanlış saat bile günde iki kere doğruyu” gösterir mantığından hareketle saatlerin sadece köşede duran bir alet olduğunu düşünmeyin. Akrep ve yelkovan birbirine kavuşmak isteyen iki sevgili gibi birbirlerinin peşinden gidiyorlar. Bu kovacalama sırasında ise bazen aynı rakamlara denk geliyorlar. Aynı rakamlar olarak isimlendirilen çift saat anlamları bazı durumlarda hayatınıza ışık bile olabilir. Gün içerisinde zaman mefhumu birçok kişi için önemlidir. Sık sık telefon ekranına, kol ya da duvar saatine bakarak zaman konusundaki merakımızı gideririz. İşte tam bu noktada saate tesadüf eseri baktığınızda çift gelen rakamları görme olasığınız azımsamayacak derecede yüksektir. "Gördük ama ne oldu" diyorsanız sabırsızlanmayın. Çünkü bunun sizin için özel bir anlamı var. Üstelik her saat diliminin ayrı bir anlamı olduğunu söylesek? Mutlaka şaşırırsınız. Özellikle çift saat anlamları bazen aşk hayatınızla ilgili ipuçlarını bile verebilir. İşte 11.11 saat anlamını sizler için derledik. Hazırsanız başlıyoruz...

11.11 SAAT ANLAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR? Akrep ve yelkovanın birbirine kavuşan sevgili benzetmesinden aslında saat oyunu ortaya çıkmıştır. Sizleri gülümsetmeye dayanan çift saat anlamı oyunu aslında temelde eğlenceye dayalı bir oyundur. Saat ritüeli olarak da isimlendirilen bu oyun kimi zaman gerçekleri de gösterebilir. Kimi zaman kısmının altını mutlaka çiziyoruz. Çünkü bu oyuna güvenerek adım atmak bazı durumlarda mantıklı olmayabilir. Bu oyundan biraz bahsetmemizi ister misiniz? Tek ihtiyacınız olan analog ya da dijital fark etmeksizin bir saat... Tesadüf eseri saate baktığınızda ekranda 11.11 görüyorsanız bu oyunu oynamaya hazırsınız demektir. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 11.10 ve 1 dakika sonra 11.11 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız şartlar bozulur. Peki tesadüf eseri saatinizde 11.11’e denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor? 11.11 saat anlamı genel olarak sevdiğiniz kişiden yakın zamanda alacağınız bir hediyenin işaretidir. İsviçre’nin merkezinde bulunan Solothurn kasabasında 11 rakamı kutsal ve uğurlu olarak kabul edilmiştir. 11 rakamının bu kutsallığı hayatınıza getirecek şansı müjdeler. Eğer hayatınızda bir kişi yoksa bu saat dilimi çok kısa bir süre sonra sizi derinden etkileyecek bir aşk yaşayacağınızı gösterir. Hatta sizi terk eden eski sevgilinizi pişmanlık içinde döneyeceğini bile söyleyebiliriz. Çünkü son günlerde sürekli sizi düşünüyor. Size geri dönmeyi her şeyden çok istiyor ve pişmanlıkla birlikte gönlününüzü kazanmak için yeni adımlar atacak.