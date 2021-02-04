11.11 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

İster dijital, ister analog olsun saatlerin yalnızca zaman dilimini göstermekten ibaret olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. “Yanlış saat bile günde iki kere doğruyu” gösterir mantığından hareketle saatlerin sadece köşede duran bir alet olduğunu düşünmeyin. Akrep ve yelkovan birbirine kavuşmak isteyen iki sevgili gibi birbirlerinin peşinden gidiyorlar. Bu kovacalama sırasında ise bazen aynı rakamlara denk geliyorlar. Aynı rakamlar olarak isimlendirilen çift saat anlamları bazı durumlarda hayatınıza ışık bile olabilir.
Gün içerisinde zaman mefhumu birçok kişi için önemlidir. Sık sık telefon ekranına, kol ya da duvar saatine bakarak zaman konusundaki merakımızı gideririz. İşte tam bu noktada saate tesadüf eseri baktığınızda çift gelen rakamları görme olasığınız azımsamayacak derecede yüksektir. "Gördük ama ne oldu" diyorsanız sabırsızlanmayın. Çünkü bunun sizin için özel bir anlamı var. Üstelik her saat diliminin ayrı bir anlamı olduğunu söylesek? Mutlaka şaşırırsınız. Özellikle çift saat anlamları bazen aşk hayatınızla ilgili ipuçlarını bile verebilir. İşte 11.11 saat anlamını sizler için derledik. Hazırsanız başlıyoruz...
Akrep ve yelkovanın birbirine kavuşan sevgili benzetmesinden aslında saat oyunu ortaya çıkmıştır. Sizleri gülümsetmeye dayanan çift saat anlamı oyunu aslında temelde eğlenceye dayalı bir oyundur. Saat ritüeli olarak da isimlendirilen bu oyun kimi zaman gerçekleri de gösterebilir. Kimi zaman kısmının altını mutlaka çiziyoruz. Çünkü bu oyuna güvenerek adım atmak bazı durumlarda mantıklı olmayabilir.
Bu oyundan biraz bahsetmemizi ister misiniz? Tek ihtiyacınız olan analog ya da dijital fark etmeksizin bir saat... Tesadüf eseri saate baktığınızda ekranda 11.11 görüyorsanız bu oyunu oynamaya hazırsınız demektir. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 11.10 ve 1 dakika sonra 11.11 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız şartlar bozulur. Peki tesadüf eseri saatinizde 11.11’e denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor?
11.11 saat anlamı genel olarak sevdiğiniz kişiden yakın zamanda alacağınız bir hediyenin işaretidir. İsviçre’nin merkezinde bulunan Solothurn kasabasında 11 rakamı kutsal ve uğurlu olarak kabul edilmiştir. 11 rakamının bu kutsallığı hayatınıza getirecek şansı müjdeler. Eğer hayatınızda bir kişi yoksa bu saat dilimi çok kısa bir süre sonra sizi derinden etkileyecek bir aşk yaşayacağınızı gösterir. Hatta sizi terk eden eski sevgilinizi pişmanlık içinde döneyeceğini bile söyleyebiliriz. Çünkü son günlerde sürekli sizi düşünüyor. Size geri dönmeyi her şeyden çok istiyor ve pişmanlıkla birlikte gönlününüzü kazanmak için yeni adımlar atacak.
Bu saat dilimin yansıması olarak “Güç” kartı eşlik eder. Bu kart içinizde taşıdığınız sevginin gücünü temsil eder. Gün geçtikçe enerji alanınızın büyüdüğünü ifade etmek gerekir. Son dönemde sarf ettiğiniz sözlere dikkat etmenizi öneririz. İç dengeniz ile tanışacağınız yeni bir dönemden söz edebiliriz.
11.11 saat dilimi içerisinde 1-11 ve toplamı olacak şekilde 22 rakamını barındırır. Bir rakamı yeni başlangıçları, güveni, yaratıcılığı, liderliği ve hareketliliği gösterir. On bir sayısı ise hayatınızda yeni meydana gelecek olumlu ve güzel olayları ifade eder. Güçlü ve etkili bir şekilde korunmak için aslında tek yapmanız gereken evrenin gönderdiği mesajları kabul etmektir. Sizin evrensel bütünle bir oluşunuz ve akabinde gelen tamamlanma sürecine ışık tutar. Yirmi iki sayısı ise genel haliyle güçlü ve kudretli bir enerjiye sahiptir. Hayatınızın bundan sonrasında ki dönemi için arzuladığınız her şeyin, istekleriniz doğrultusunda gerçekleşeceğini ve bu sebeple hem yüreğinizin hem de zihninizin rahatlaması gerektiği size iletiyor.
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