Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 11.11 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

11.11 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Seray Üstün Seray Üstün 04.02.2021 17:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
11.11 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Akrep ve yelkovanın gün içinde aldığı konumlar kimi insanlar için özeldir. Saat ritüeli olarak isimlendirilen bu zamanların anlamlarını sizler için derledik. Belki de en çok karşılaştığınız saatlerden biri olan 11.11 ile size evrenin gönderdiği mesajı iletiyoruz. 11.11 saat anlamı nedir? 11.11 çift saat ne anlama gelir?

İster dijital, ister analog olsun saatlerin yalnızca zaman dilimini göstermekten ibaret olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. “Yanlış saat bile günde iki kere doğruyu” gösterir mantığından hareketle saatlerin sadece köşede duran bir alet olduğunu düşünmeyin. Akrep ve yelkovan birbirine kavuşmak isteyen iki sevgili gibi birbirlerinin peşinden gidiyorlar. Bu kovacalama sırasında ise bazen aynı rakamlara denk geliyorlar. Aynı rakamlar olarak isimlendirilen çift saat anlamları bazı durumlarda hayatınıza ışık bile olabilir.

Gün içerisinde zaman mefhumu birçok kişi için önemlidir. Sık sık telefon ekranına, kol ya da duvar saatine bakarak zaman konusundaki merakımızı gideririz. İşte tam bu noktada saate tesadüf eseri baktığınızda çift gelen rakamları görme olasığınız azımsamayacak derecede yüksektir. "Gördük ama ne oldu" diyorsanız sabırsızlanmayın. Çünkü bunun sizin için özel bir anlamı var. Üstelik her saat diliminin ayrı bir anlamı olduğunu söylesek? Mutlaka şaşırırsınız. Özellikle çift saat anlamları bazen aşk hayatınızla ilgili ipuçlarını bile verebilir. İşte 11.11 saat anlamını sizler için derledik. Hazırsanız başlıyoruz...

11.11 SAAT ANLAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Akrep ve yelkovanın birbirine kavuşan sevgili benzetmesinden aslında saat oyunu ortaya çıkmıştır. Sizleri gülümsetmeye dayanan çift saat anlamı oyunu aslında temelde eğlenceye dayalı bir oyundur. Saat ritüeli olarak da isimlendirilen bu oyun kimi zaman gerçekleri de gösterebilir. Kimi zaman kısmının altını mutlaka çiziyoruz. Çünkü bu oyuna güvenerek adım atmak bazı durumlarda mantıklı olmayabilir.

Bu oyundan biraz bahsetmemizi ister misiniz? Tek ihtiyacınız olan analog ya da dijital fark etmeksizin bir saat... Tesadüf eseri saate baktığınızda ekranda 11.11 görüyorsanız bu oyunu oynamaya hazırsınız demektir. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 11.10 ve 1 dakika sonra 11.11 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız şartlar bozulur. Peki tesadüf eseri saatinizde 11.11’e denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor?

11.11 saat anlamı genel olarak sevdiğiniz kişiden yakın zamanda alacağınız bir hediyenin işaretidir. İsviçre’nin merkezinde bulunan Solothurn kasabasında 11 rakamı kutsal ve uğurlu olarak kabul edilmiştir. 11 rakamının bu kutsallığı hayatınıza getirecek şansı müjdeler. Eğer hayatınızda bir kişi yoksa bu saat dilimi çok kısa bir süre sonra sizi derinden etkileyecek bir aşk yaşayacağınızı gösterir. Hatta sizi terk eden eski sevgilinizi pişmanlık içinde döneyeceğini bile söyleyebiliriz. Çünkü son günlerde sürekli sizi düşünüyor. Size geri dönmeyi her şeyden çok istiyor ve pişmanlıkla birlikte gönlününüzü kazanmak için yeni adımlar atacak.

Bu saat dilimin yansıması olarak “Güç” kartı eşlik eder. Bu kart içinizde taşıdığınız sevginin gücünü temsil eder. Gün geçtikçe enerji alanınızın büyüdüğünü ifade etmek gerekir. Son dönemde sarf ettiğiniz sözlere dikkat etmenizi öneririz. İç dengeniz ile tanışacağınız yeni bir dönemden söz edebiliriz.

11.11 saat dilimi içerisinde 1-11 ve toplamı olacak şekilde 22 rakamını barındırır. Bir rakamı yeni başlangıçları, güveni, yaratıcılığı, liderliği ve hareketliliği gösterir. On bir sayısı ise hayatınızda yeni meydana gelecek olumlu ve güzel olayları ifade eder. Güçlü ve etkili bir şekilde korunmak için aslında tek yapmanız gereken evrenin gönderdiği mesajları kabul etmektir. Sizin evrensel bütünle bir oluşunuz ve akabinde gelen tamamlanma sürecine ışık tutar. Yirmi iki sayısı ise genel haliyle güçlü ve kudretli bir enerjiye sahiptir. Hayatınızın bundan sonrasında ki dönemi için arzuladığınız her şeyin, istekleriniz doğrultusunda gerçekleşeceğini ve bu sebeple hem yüreğinizin hem de zihninizin rahatlaması gerektiği size iletiyor.

12.12 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!12.12 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri
Bebeğinizin cinsiyetini tahmin edin! İşte kız bebek belirtileriBebeğinizin cinsiyetini tahmin edin! İşte kız bebek belirtileri
Rüyada ölmüş birini canlı görmek ne demek, ne anlama gelir?Rüyada ölmüş birini canlı görmek ne demek, ne anlama gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Survivor’ı sollayan o program geri dönüyor! Hem de daha iddialı

Survivor’ı sollayan o program geri dönüyor! Hem de daha iddialı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hayranlarının meraklı sorularını yanıtladı

Hayranlarının meraklı sorularını yanıtladı

Her yerden kovulan Johnny Depp’e eski dostu el uzattı!

Her yerden kovulan Johnny Depp’e eski dostu el uzattı!

Tarihteki en meşhur 8 hayat kadını!

Tarihteki en meşhur 8 hayat kadını!

Diğer Haberler

Bebeğinizin cinsiyetini tahmin etmek için eğlenceli yöntemler! Kız bebek belirtileri nelerdir?

Bebeğinizin cinsiyetini tahmin edin! İşte kız bebek belirtileri

Yoksul bir ailede doğup kendi işini dünyanın ilk kadın milyoneri: Madam C. J. Walker

Yoksul doğdu! İlk kadın milyoner olarak Guinness'e girdi

Film ve dizilerde ikonikleşen 10 mekana göz atmaya ne dersiniz? Gördüğünüzde anında hatırlayacaksınız!

‘İşte burası’ diyeceksiniz! Dizi ve filmlerin gerçek mekanları

Los Angeles’ın kötü şöhrete sahip Cecil Oteli ve korku filmlerini aratmayacak tüyler ürperten hikayesi!

Esrarengiz otel! Cinayet, intihar ve seri katilli geçmiş

Sadakatsiz ve Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber yarışı...3 Şubat 2021 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Reyting zirvesinde büyük yarış!

TV yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

4 Şubat 2021 Perşembe: TV yayın akışı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.