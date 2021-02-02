12.12 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Aşk çoğu zaman ikili kişiliktir ancak bazı durumlarda bunun tek taraflı olarak yaşandığı gözlenir. Hatta bu tek taraflı olan aşk halinde daha çok seven kişi büyük bir hayal kırıklığı duygusu hisseder. Bu durumlarda sevdiğiniz kişinin aklından geçeni bilmek bir nebzede olsa içinizi rahatlatabilir. Merak ettiklerinizi karşınızdaki kişiye soracak kadar cesaretiniz varsa kesinlikle bu en garanti yol olacaktır. Eğer bunu soracak cesaretiniz yoksa sizlere bu merak duygunuzu gidermek için alternatif bir yöntem öğreteceğiz. Saat ritüeli olarak bilinen bu yöntem uzun yıllardır devam eden eski bir gelenektir. Özellikle ilkokul yıllarında bu ritüel mutlaka kulağınıza çalınmıştır. Tesadüf eseri saate baktığınızda 12.12’yi gösteriyorsa sizi eğlenceli bir oyuna davet ediyoruz. Peki 12.12 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? 12.12 saati ne ifade eder? 12.12 saat anlamına geçmeden önce dilerseniz size bu küçük oyunun sevimli kurallarından bahsedelim. İlk aşamada analog ya da dijital olması fark etmeksizin yanınıza bir saat alıyorsunuz. Eğer yakınınızda saat yoksa cep telefonunuzun ekranı da bu oyunu oynamak için ideal olacaktır. Ardından tamamen tesadüf eseri saate bakıyorsunuz. Eğer saatiniz 12.12’yi gösteriyorsa hazırsınız demektir. Ekrana baktığınızda saat 12.11 ise ve 1 dakika sonra 12.12 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız oyunun bütün kuralı alt üst olur. Bu durumda yeni bir saat dilimini beklemek zorunda kalırsanız. Tüm şartların oyun için elverişli olduğunu düşünerek 12.12 saatinin anlamını sizlerle paylaşıyoruz.

12.12 SAAT ANLAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR? Zaman dilimleri gündelik aktivitelerimizi düzenlemenin yanında geçmiş, şu an ve gelecek planlarını da içinde barındırır. Hayat döngüsü içerisinde insanoğlu çoğu zaman başına ne geleceğinden habersizdir. Ancak bütün bir parçası olarak insan evrenden gelen mesajları ve işaretleri zaman dilimlerinin içerisinde açık bir şekilde görebilir. 12.12 saat anlamı genel olarak sevdiğiniz ya da aklınızda olan kişinin artık gelecek planları yapmaya başladığını ifade eder. Hatta beraber konuştuğunuz planları artık ailesine ve yakın çevresine anlatmaya başladığını bile gösterir. Yakın bir zaman içinde ise bu hayallerin gerçeğe dönüşmesi için büyük ve somut adımlar atacağını söyleyebiliriz. Ancak bu somut adımlar sizin hiç beklemediğiniz bir anda gelecek. Bütün hayallerinizin paramparça olduğu ve kendinizi büyük bir bunalımın kapısında hissetiğiniz o anda sevdiğiniz kişinin elinden tutarak kalkacaksınız. Bu ilişkinizin daha kuvvetlenmesine neden olacak ve zor günlerde birbirinize destek olabilecek gücünüzün olduğunu gösterecek. Hayatınızdaki kişinin doğru kişi olduğunu anlayacaksınız.