11 Haziran reyting sonuçları açıklandı! Millî maç reytingleri altüst etti!

Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Bozkır Arslanı Celaleddin, TV8'de Kırmızı Oda, Fox TV'de Postacı, Star'da Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, TRT 1'de Türkiye-İtalya EURO 2020 Karşılaşması ve Show TV'de Güldür Güldür Show, 11 Haziran 2021 Cuma akşamı reytinglerde yarıştı. AB ve total olarak ölçülen reyting sonuçlarında birincilikte Türkiye-İtalya maçı yer aldı.
11 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
AB'de ise 1.sırada “Türkiye-İtalya Euro 2020 Karşılaşması”, 2.sırada TV8’de yayınlanan “Kırmızı Oda”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.
Total'de 1.sırada TRT1’de ekrana gelen “Türkiye-İtalya Euro 2020 Karşılaşması”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan “Arka Sokaklar”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” programı yer aldı.
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
1 TURKIYE-ITALYA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1
2 ARKA SOKAKLAR KANAL D
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4 ESRA EROL'DA ATV
5 KIRMIZI ODA TV8
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D
8 ATV ANA HABER ATV
9 BOZKIR ARSLANI CELALEDDIN ATV
10 POSTACI (T.S) FOX
1 TURKIYE-ITALYA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1
2 KIRMIZI ODA TV8
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
5 ESRA EROL'DA ATV
6 ARKA SOKAKLAR KANAL D
7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
9 BOZKIR ARSLANI CELALEDDIN ATV
10 SHOW ANA HABER SHOW TV
Okuyucu Yorumları 0 yorum