11 Temmuz reyting sonuçları! Hangi dizi veya film reytinglerde birinci oldu?

11 Temmuz akşamı Kanal D'de Operasyon 41, ATV'de Baş Belası, Show TV'de Öldürme Arzusu, Tv8'de Masterchef Türkiye, Star TV'de Menajerimi Ara final bölümü, FOX TV'de Sen Çal Kapımı ve TRT 1'de UEFA 2020 İtalya-İngiltere Final Karşılaşması, yapımları reytinglerde yarıştı.
11 Temmuz 2021 Pazar günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği UEFA EURO 2020 İtalya-İngiltere Final Karşılaşması, ikinciliği UEFA EURO 2020 Kupa Töreni, üçüncülüğü Baş Belası aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada UEFA 2020 İtalya-İngiltere Final Karşılaşması, ikinci sırada UEFA EURO 2020 Kupa Töreni, üçüncü sırada Baş Belası yer aldı.
1 ITALYA-INGILTERE UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1
2 UEFA EURO 2020 KUPA TORENI TRT 1
3 BAS BELASI ATV
4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 MASTERCHEF TURKIYE (TKR) TV8
6 OLDURME ARZUSU (Y.S) SHOW TV
7 SHOW ANA HABER SHOW TV
8 SEN CAL KAPIMI (TKR) FOX
9 GOREVIMIZ TATIL (T.S) SHOW TV
10 KANAL D ANA HABER KANAL D
1 ITALYA-INGILTERE UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1
2 UEFA EURO 2020 KUPA TORENI TRT 1
3 BAS BELASI ATV
4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 MASTERCHEF TURKIYE (TKR) TV8
6 OLDURME ARZUSU (Y.S) SHOW TV
7 660.KIRKPINAR YAGLI GURESLERI FINAL DMAX
8 MENAJERIMI ARA STAR TV
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 BAS BELASI (OZET) ATV
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