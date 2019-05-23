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11 yaşındaki bu çocuk örgü işinde bir deha!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 23.05.2019 09:41 | Son Güncelleme

Kelebek Etkisi teorisine göre küçük bir değişiklik büyük sonuçlar doğurabilir, 11 yaşındaki Jonah Larson adeta bunu kanıtlamak için yaşıyor. İşte 11 yaşındaki o çocuğun hikayesi...

11 yaşındaki bu çocuk örgü işinde bir deha!

Kroşe, tığ işi bir örgü biçimi ve 11 yaşındaki Jonah Larson bu işin uzmanı. 5 yaşında öğrendiği örgü işinde bir deha olarak görülüyor ve şu an 11 yaşında olan Jonah kroşe uzmanı olarak tanınıyor. Yeteneğini keşfettikten sonra onu hayır işleri için kullanmayı seçen biri Jonah, onun küçük yeteneği birçok insan için büyük kapılar açıyor. Eğer örgü örmeyi sadece büyükannelere özgü bir iş zannediyorsanız Jonah Larson sizi çok şaşırtacak buna eminiz. İşte Instagram’da 177 bin, YouTube’da 32 bin takipçisi olan ve şimdilerde bir kitap anlaşması imzalayan Jonah Larson’un ilham verici hikayesi.

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Jonah 11 yaşında Etiyopya doğumlu bir çocuk, örgü işine henüz 5 yaşındayken merak salmış.

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Etiyopya’da doğan Jonah, doğumundan 6 ay sonra Christopher ve Jennifer Larson çifti tarafından evlat edinilerek Wisconsin’e gelmiş.

Henüz 5 yaşındayken bir örgü biçimi olan kroşeyi keşfeden Jonah, ardından Youtube’da eğitim videoları izleyerek kendisini bu işe kaptırmış. Örgü işinde bir uzmana dönüşmesi ise çok zamanını almamış. Şimdilerde ise eldiven, bere, battaniye ve masa örtüleri gibi pek çok şeyi rahatlıkla örüyor.

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Annesi Jennifer’in yardımıyla “Jonah’ın Elleri” ismiyle kendi işini kuran Jonah el yapımı ürünler üretiyor.

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Yaptığı ürünler büyük ilgi görünce Jonah son derece yüklü siparişler almaya başlamış.

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Binlerce insan Jonah’ın yaptığı örgü işlerinden almak için sıraya girmiş, ancak annesi Jonah’ın tüm bu siparişleri almasına müsaade etmiyor çünkü o aynı zamanda okuluna devam eden bir öğrenci. 11 yaşındaki bu yetenekli çocuk yaptığı işe hayran olan ve ders almak istediğini söyleyen insanlardan her gün yüzlerce e-posta alıyor. Daha şimdiden Jonah, takipçileri arasında kroşe dehası ve harika çocuk olarak anılmaya başlamış bile. Son zamanlarda ise Jonah bir kroşe kitabı üzerinde çalışıyor.

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Yapılan testlerde yüksek IQ’lu çıkan Jonah bazı sınıfları okumadan atlamış. Şimdilerde annesiyle birlikte “Hello, Kroşe Dostları!” ismini verdiği kitabı üzerinde çalışıyor. Ancak Jonah’ın gelecek planları farklı, okulda çok sıkı çalışıp gelecekte iyi bir cerrah olabilmeyi hayal ediyor.

Jonah henüz çok küçükken evlat edinilip Wisconsin’e gelmiş ama geride bıraktığı insanlarını da asla unutmamış.

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Etiyopya’daki insanların yeteneklerini keşfedebilmesi, potansiyellerinin farkına varabilmesi ve hayallerinin peşinden gidebilmesi için gönüllü olarak bağış topluyor Jonah.

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Bunun için, doğduğu köyde bulunan gönüllü bir organizasyon olan Roots Ethiopia vakfı ile birlikte çalışıyor.

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Bu vakıf, potansiyellerini keşfetmeleri ve kendi işlerini kurabilmeleri için özellikle kadınları eğitiyor, böylece kadınlar kendi küçük işlerini kurabiliyorlar. Bu şekilde örgü işi insanların geçim kaynağı haline geliyor.

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Bu vakıf sadece insanlara kendi işlerini kurmalarında yardımcı olmuyor, aynı zamanda kırsal bölgelerdeki çocukların eğitim alabilmesi için de çalışıyor.

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Jonah, bu sayede ülkesindeki çocukların da günün birinde hayallerini yakalayabileceğine inanıyor.

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5 yaşında küçük bir poşetteki ip yumaklarıyla başlayan macera şimdilerde pek çok insanın hayatına dokunan bir olaya dönüşmüş durumda.

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Jonah: “Sahip olduğum yetenek ve sevgi tüm dünyayı aşarak çok sevdiğim ülkeme ulaştı. Bir yeteneğin nasıl geliştirilebileceğini bizzat kendi üzerimde gördüm, şimdi de Etiyopya’daki yetenekli elleri desteklemek istiyorum.”

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