Küçük kızın tümörü ameliyat edilemeden kayboldu

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Doss'un annesi ve babası kızlarını "Tanrı'nın iyileştirdiğine" inandıklarını belirtti. Doss'un velileri uzun zamandır bir mucize gerçekleşmesi için dua ettiklerini de belirtti.

Fox News'ten Frank Miles'in haberine göre, Doss'un doktorlarından Dr. Virginia Harrod olanları şöyle değerlendirdi: "Roxli'nin MR çekimlerine gördüğümde gözlerime inanamadım. Tümör görülmüyordu, bu çok olağandışı bir şey".

Küçük kızın tümörünün, beyninin arkasında olduğu ve tedavi edilemeyeceği söylenmişti.

Doktorlar, Doss'un tedavisine devam edecek.

