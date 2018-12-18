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Küçük kızın tümörü ameliyat edilemeden kayboldu

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İLGİNÇ HABERLER  | 18.12.2018 13:53 | Son Güncelleme

ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan 11 yaşındaki Roxli Doss'a doktorlar tarafından ameliyat edilemez beyin tümörü teşhisi konulmuştu. Doss bu teşhisin ardından radyasyon tedavisi görmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Doss'u tedavi eden doktor ekibini şaşırtan bir olay meydana geldi; 11 yaşındaki kızın beynindeki tümör bir anda ortadan kayboldu.

Küçük kızın tümörü ameliyat edilemeden kayboldu

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Doss'un annesi ve babası kızlarını "Tanrı'nın iyileştirdiğine" inandıklarını belirtti. Doss'un velileri uzun zamandır bir mucize gerçekleşmesi için dua ettiklerini de belirtti.

Fox News'ten Frank Miles'in haberine göre, Doss'un doktorlarından Dr. Virginia Harrod olanları şöyle değerlendirdi: "Roxli'nin MR çekimlerine gördüğümde gözlerime inanamadım. Tümör görülmüyordu, bu çok olağandışı bir şey".

Küçük kızın tümörünün, beyninin arkasında olduğu ve tedavi edilemeyeceği söylenmişti.

Doktorlar, Doss'un tedavisine devam edecek.

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