Geceleri yatağa uzandığınızda gün içinde yaşadığınız olayları tekrar tekrar düşünüyor musunuz? Geçmişte söylediğiniz bir söz, ertesi gün yetiştirmeniz gereken işler veya henüz gerçekleşmemiş olumsuz ihtimaller zihninizi meşgul ediyorsa yalnız değilsiniz.

Geceleri zihni sakinleştirmek ve uykuya geçişi kolaylaştırmak için günlük hayatta uygulanabilecek bazı alışkanlıklar bulunuyor.

1. SADECE KONTROL EDEBİLDİĞİNİZ ŞEYLERE ODAKLANIN

Endişelenmeyi tamamen bırakmak her zaman mümkün olmayabilir. Özellikle sürekli kaygılanmaya alışmış kişiler için bu düşünce biçimi günlük hayatın bir parçası haline gelebiliyor. Bu nedenle önemli olan, endişelerin sınırlarını belirlemek.

Örneğin iş yerinde hazırlamanız gereken bir sunum hakkında kaygılanıyorsanız, daha iyi hazırlanmak için harekete geçebilirsiniz. Çünkü hazırlık süreci sizin kontrolünüzdedir. Ancak başkalarının ne düşüneceği veya gelecekte yaşanabilecek bütün olumsuz ihtimaller sizin kontrolünüzde değildir. Kontrol edebildiğiniz konulara odaklanmak ve endişelenmeye ayırdığınız zamanı sınırlamak, zihinsel yükünüzü hafifletebilir.

2. HAFTA SONLARI DA DAHİL AYNI UYKU RUTİNİNİ KORUYUN

Gün içinde önemsemediğiniz bir sorun, gece yatağa girdiğinizde olduğundan çok daha büyük görünebilir. Çünkü uyumaya çalışırken zihniniz geçmişte yaşanan olaylara veya gelecekteki belirsizliklere odaklanabilir. Bu noktada düzenli bir uyku rutini oluşturmak faydalı olabilir. Her akşam benzer saatlerde uyumaya hazırlanmak ve sabahları yaklaşık aynı saatlerde uyanmak, vücudun uyku-uyanıklık düzenini destekleyebilir. Üstelik bu alışkanlığın yalnızca hafta içi değil, hafta sonlarında da sürdürülmesi öneriliyor.

Ara sıra geç kalkmak sorun olmayabilir ancak uyku saatlerinin sürekli değişmesi, düzenli bir uyku alışkanlığı oluşturmayı zorlaştırabilir.

3. ENDİŞELERİNİZİ BİRİYLE PAYLAŞIN

Bazen geceleri zihni meşgul eden düşünceler, gün boyunca ifade edilemeyen duygulardan kaynaklanabilir. Güvendiğiniz bir arkadaşınızla veya aile üyenizle konuşmak, yaşadığınız sorunları farklı bir açıdan değerlendirmenize yardımcı olabilir. Ancak bazı durumlarda profesyonel destek almak daha faydalı olabilir.

Psikolog Dr. Carla Shuman, stresli bir hafta geçirmenin veya beklenmedik bir olay nedeniyle kaygılanmanın tek başına olağan dışı olmadığını belirtiyor. Shuman'a göre kişi yaşadığı sorunu değerlendirip çözüm üretmeye ve hayatına devam etmeye başlayabiliyorsa bu durum geçici olabilir.

Ancak birkaç günden uzun süredir normalden daha kaygılı, mutsuz veya kendisi gibi hissetmeyen kişilerin duyguları hakkında biriyle konuşmayı değerlendirmesi öneriliyor. Özellikle kaygılar günlük yaşamı ve uykuyu sürekli etkiliyorsa bir ruh sağlığı uzmanından destek almak yararlı olabilir.

4. GEÇMİŞTEKİ KONUŞMALARI ZİHNİNİZDE TEKRARLAMAYIN

Günler, haftalar hatta aylar önce yaptığınız bir konuşmayı hala düşünüyor musunuz? Bazen geçmişte söylediğimiz bir cümleyi veya karşımızdaki kişinin verdiği tepkiyi zihnimizde defalarca canlandırabiliyoruz. Ancak aynı konuşmayı sürekli düşünmek, geçmişte yaşananları değiştirmiyor.

Bu nedenle konuşmadan çıkarılabilecek bir ders varsa bunu değerlendirmek, ardından dikkati yeniden bugüne yönlendirmek daha faydalı olabilir. Özellikle gece uyumadan önce geçmişteki olumsuz konuşmaları tekrar tekrar zihinde canlandırmak, endişelerin sürmesine neden olabilir.

5. HER ZAMAN EN KÖTÜ SENARYOYU DÜŞÜNMEYİN

Sürekli endişelenen kişilerin sık karşılaştığı düşünce biçimlerinden biri, henüz yaşanmamış olayların en kötü sonuçlarını hayal etmek. Örneğin çocuğunun dışarı çıkması veya başka bir yerde geceyi geçirmesi konusunda kaygılanan bir ebeveyn, gerçekleşme ihtimali düşük olumsuz senaryoları sürekli düşünebilir.

Bu düşünce biçimi, kişinin kendisini olası tehlikelere karşı hazırladığını hissetmesine neden olabilir.

Ancak psikolog Dr. Jennifer Caspari, en kötü ihtimali düşünmenin insanları gelecekteki üzüntülerden korumadığını vurguluyor. Caspari'ye göre kötü bir olay gerçekleşirse kişi, bunu önceden defalarca düşünmüş olsa bile yine üzüntü yaşayabilir.

Üstelik sürekli felaket senaryoları üretmek, henüz hiçbir şey yaşanmamışken de kişinin daha fazla sıkıntı hissetmesine neden olabilir. Bu nedenle olumsuz ihtimalleri kesin gerçekleşecek olaylarmış gibi değerlendirmemek önem taşıyor.

6. DAHA ÖNCE AŞTIĞINIZ ZORLUKLARI HATIRLAYIN

Endişelerin yoğunlaştığı anlarda geçmişte başarıyla atlattığınız zorlukları hatırlamak da faydalı olabilir.

Bir yıl önce veya birkaç ay önce başa çıkamayacağınızı düşündüğünüz sorunları gözünüzün önüne getirin. O dönemlerde yaşadığınız belirsizliklere rağmen hayatınıza devam edebildiğinizi fark etmek, bugünkü sorunlara daha farklı yaklaşmanıza yardımcı olabilir. Geçmiş deneyimlerinizi hatırlamak, karşılaştığınız her zorluğu kolayca aşacağınız anlamına gelmez. Ancak sorunlarla başa çıkmak için daha önce kullandığınız güçlü yönlerinizi görmenizi sağlayabilir.

Böylece gelecekte yaşanabilecek olumsuz ihtimallere odaklanmak yerine, bugünkü koşullarda neler yapabileceğinizi değerlendirebilirsiniz. Düzenli uyku alışkanlıkları ve kaygıyla başa çıkma yöntemleri uykuya geçişi kolaylaştırabilir. Ancak uzun süren uykusuzluk veya yoğun kaygı durumunda profesyonel destek almak önemlidir.