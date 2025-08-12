Mynet Trend

11 yaşındaki öğrencisini kandırdı, tecavüz etti! Kadın öğretmen aylarca para ve fotoğraf göndermiş...

34 yaşındaki evli öğretmen Alley Bardfield, 11 yaşındaki öğrencisini oyun randevuları bahanesiyle evine davet ederek tecavüz etti. Aylarca küçük çocukla sosyal medya platformları üzerinden müstehcen şekillerde iletişim kuran öğretmeni, çocuğun ailesi kurduğu planla yakaladı.

Evli bir öğretmen, 11 yaşındaki öğrencisini sözde "oyun randevuları" için evine davet ettikten sonra tecavüz etti. 34 yaşındaki Alley Bardfield isimli öğretmenin çocuğa aylarca bir uygulama üzerinden para gönderdiği ve müstehcen fotoğraflarını gönderdiği ortaya çıktı.

Çocuğun ailesi, oğullarının evde alışılmadık davranışlar sergilediğini fark edince şüphelenmeye başladı. Telefonunu ve sosyal medyasını inceleyen ebeveynler, bir önceki ay Illinois, Mount Zion'daki Bardfield'ın evini ziyaret ettiğini keşfetti. Bardfield mahkemede bu ziyaretlerin "oyun randevuları" olduğunu söyledi.

Ebeveynler, buldukları kısa mesajlar hakkında oğullarıyla yüzleştiğinde, oğul olanları itiraf edince polise haber verdiler. Mirror'ın haberine göre, aile ayrıca oğullarının ve öğretmenin birlikte çekilmiş fotoğraflarını da buldu.

AİLESİ TUZAĞA DÜŞÜRDÜ

Aile olaydan şüphelenince öğretmeni tuzağa düşürmek için bir plan devreye soktu. Çocuğa "Seni seviyorum ve özlüyorum Alley. Geri döndüğümde uğrayıp uğrayamayacağıma bakacağım." mesajı atması söylendi. Bardfield'ın ise bu mesaja "Her zaman beklerim. Ben de seni seviyorum ve özlüyorum." şeklinde yanıt verdiği iddia edildi. Bardfield'ın cezasının 25 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Cinsel saldırı suçuna en fazla 60 yıl hapis cezası verilebilir.

