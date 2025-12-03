Mynet Trend

11 yıldır 239 yolcusuyla kayıptı! Malezya uçağıyla ilgili yeni gelişme

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Çin'in başkenti Pekin'e gitmek üzere 8 Mart 2014'te havalanan ve kaybolan Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın enkazının bulunması için yeniden arama çalışmaları başladı.

Kayıp Malezya Havayolları 370 sefer sayılı uçağının gizemli bir şekilde kaybolmasının üzerinden on yıldan fazla zaman geçmesinin ardından, arama çalışmaları bu ay yeniden başlayacak.

Robotik şirketi Ocean Infinity, enkazı bulmak umuduyla okyanus tabanını araştırmak için son teknolojiyi kullanacak. 30 Aralık'ta başlayıp 55 gün sürecek olan aralıklı arama, uçağın nerede olduğuna dair ipucu bulma olasılığı en yüksek olan bölgelere odaklanacak.

AİLELER YENİ ÇALIŞMADAN MEMNUN

Arama çalışmalarının yeniden başladığı haberi, çoğunluğu Çin vatandaşı olan 239 yolcunun 11 yıllık belirsizlik ve acı dolu günlere göğüs geren aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı.Kuala Lumpur'dan Pekin'e 239 yolcu taşıyan Boeing 777'nin akıbeti, havacılığın en kafa karıştırıcı bilmecelerinden biri olmaya devam ediyor.

Malezya Ulaştırma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, "Son gelişme, Malezya hükümetinin bu trajediden etkilenen ailelere destek sağlama konusundaki kararlılığını gösteriyor." ifadelerini kullandı .

