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11 yıllık kavga bitti! Hande Yener ve Demet Akalın barıştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.12.2018 13:28 | Son Güncelleme

Ve 11 yıllık küslük bitti! Demet Akalın ve Hande Yener barıştı. Akalın sosyal medya hesabından yıllardır kavgalı olduğu Yener ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

11 yıllık kavga bitti! Hande Yener ve Demet Akalın barıştı

Hande Yener ve Demet Akalın karşılıklı açtığı davalarda uzlaşmaya gitti. İki taraf da davasını geri çekti. Hande Yener, davayı çektikten sonra, "Hayatımda negatiflik değil hep pozitiflik istiyorum" dedi.

'NO NEGATİF, YES POZİTİF'

Hande Yener'in açıklamasının ardından Demet Akalın eski dostuyla olan fotoğrafını Instagram hesabından "No negatif yes pozitif" notuyla paylaştı.

Paylaşım yaptıktan sonra Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına bağlanan Demet Akalın şu sözleri söyledi:

"Hande'nin yanında şu an kimler varsa onlar gerçek dostlarıdır. Çünkü çok değişmiş, hiç eski negatifliği yok. Pozitif birisi olmuş. Bizim hakkımızda yaptığı açıklama çok hoşuma gitti. Ben de ardından bu fotoğrafı paylaşmak istedim. Çoluğumuz çocuğumuz var, kocaman oldular. Hayat kısa. Artık takılmamak lazım böyle şeylere."

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Demet Akalın ve Hande Yener Hande Yener demet akalın

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