11 yıllık kavga bitti! Hande Yener ve Demet Akalın barıştı

Hande Yener ve Demet Akalın karşılıklı açtığı davalarda uzlaşmaya gitti. İki taraf da davasını geri çekti. Hande Yener, davayı çektikten sonra, "Hayatımda negatiflik değil hep pozitiflik istiyorum" dedi.

'NO NEGATİF, YES POZİTİF'

Hande Yener'in açıklamasının ardından Demet Akalın eski dostuyla olan fotoğrafını Instagram hesabından "No negatif yes pozitif" notuyla paylaştı.

Paylaşım yaptıktan sonra Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına bağlanan Demet Akalın şu sözleri söyledi:

"Hande'nin yanında şu an kimler varsa onlar gerçek dostlarıdır. Çünkü çok değişmiş, hiç eski negatifliği yok. Pozitif birisi olmuş. Bizim hakkımızda yaptığı açıklama çok hoşuma gitti. Ben de ardından bu fotoğrafı paylaşmak istedim. Çoluğumuz çocuğumuz var, kocaman oldular. Hayat kısa. Artık takılmamak lazım böyle şeylere."

