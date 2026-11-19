Brezilya'nın Ceará eyaletinde dünyaya gelen João Marinho Neto, çocukluğunu kırsal bir bölgede geçirdi. Henüz 4 yaşındayken babasına tarlada yardım etmeye başlayan Neto, hayvanlarla ilgilendi ve meyve topladı.

Yaşamı boyunca bölgede yaşanan şiddetli kuraklıklara da tanıklık eden Neto, zorlu koşullara rağmen çalışmayı sürdürdü.

1944 yılında Josefa Albano dos Santos ile evlenen Neto'nun bu evlilikten beş çocuğu oldu. Eşinden kalan arazide mısır ve fasulye yetiştiren Neto, aynı zamanda büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra domuz ve tavuk da besledi.

İlerleyen yıllarda Antonia Rodrigues Moura ile birlikteliğinden üç çocuğu daha dünyaya geldi. Çalışarak kendisine arazi ve evlerden oluşan bir mülk edindi.

DÜNYANIN YAŞAYAN EN YAŞLI ERKEĞİ OLDU

João Marinho Neto, 25 Kasım 2024'te 112 yaşındaki John Tinniswood'un hayatını kaybetmesinin ardından dünyanın yaşayan en yaşlı erkeği unvanını aldı. Bu unvan daha sonra Guinness Dünya Rekorları tarafından da doğrulandı.

114 yaşına giren Neto, aynı zamanda 1912 doğumlu hayatta kalan son erkek olarak biliniyor. LongeviQuest verilerine göre dünyadaki doğrulanmış en yaşlı 10'uncu yaşayan kişi konumunda bulunuyor.

DÜNYANIN EN YAŞLI İKİ ERKEĞİ DOĞUM GÜNLERİNİ KUTLADI

Neto'nun doğum günü bu yıl özel bir buluşmaya da sahne oldu. Dünyanın yaşayan en yaşlı ikinci erkeği olan Avustralyalı Ken Weeks ile doğum günü mesajlarını paylaşan Neto, dikkat çeken bir sürpriz yaşadı.

İki isim arasında tam bir yaş bulunuyor. Neto 114'üncü yaşını kutlarken Ken Weeks de 113 yaşına bastı.

LongeviQuest'in organizasyonuyla gerçekleştirilen mesajlaşmada iki asırlık çınar birbirlerini doğum günleri dolayısıyla tebrik etti. Bu özel buluşma, ailelerin ve araştırmacıların iş birliğiyle gerçekleştirildi.