Weibo’daki sızıntı kaynağı Fixed Focus Digital’e göre Apple, iPhone’un 20. yıl dönümüne özel modelinde titanyum çerçeveyi test ediyor. Şirketin ayrıca iPhone Air’den ilham alan, daha yuvarlak hatlara sahip bir tasarım üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Sızıntı kaynağı, ilk mühendislik prototiplerinde titanyum çerçevelerin kullanıldığını öne sürüyor. Bu durum, Apple’ın üst düzey iPhone modellerinde yeniden malzeme değişikliğine gitmeyi değerlendirdiğine işaret ediyor.

İddialara göre yeniden tasarlanan metal çerçeve, kavisli ön ve arka cam panellerin arasında yer alacak. Bu da daha yumuşak hatlı bir görünüm oluşturabilir.

APPLE NEDEN YENİDEN TİTANYUMA DÖNEBİLİR?

Apple, titanyumu ilk kez 2023 yılında iPhone 15 Pro ile kullanmaya başladı ve iPhone 16 Pro’da da bu malzemeyi tercih etti. Ancak şirket, 2025’te iPhone 17 Pro’da alüminyum yekpare gövde tasarımına geçti. iPhone 18 Pro’da da alüminyum kullanımını sürdürdü.

Alüminyumun bir avantajı, ısıyı daha iyi iletmesi. Bu özellik, telefonun gövdesindeki ısının daha verimli biçimde dağılmasını sağlıyor. Apple ayrıca yoğun işlem gücü gerektiren görevlerde performansın sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla buhar odacıklı soğutma sistemini kullanmaya başladı.

Titanyum ise ağırlığına oranla daha yüksek dayanıklılık sunuyor ve belirli deformasyon türlerine karşı daha dirençli olmasıyla öne çıkıyor. Bu malzemenin geri dönmesi, Apple’ın yapısal sağlamlıktan ödün vermeden daha ince bir metal çerçeve geliştirmesine yardımcı olabilir.

Bununla birlikte şirketin, gelecekteki işlemcilerin daha güçlü hâle gelmesiyle birlikte ısı yönetimini de etkili biçimde sağlaması gerekecek.

DAHA YUVARLAK TASARIM VE NEREDEYSE GÖRÜNMEZ EKRAN ÇERÇEVELERİ

Titanyum iddiası, Apple’ın 20. yıl dönümüne özel iPhone tasarımına ilişkin önceki haberlerin ardından geldi.

Fixed Focus Digital, daha önce cihazda iPhone Air’den ilham alan ve dört kenarında da daha belirgin kavisler bulunan bir cam tasarımın kullanılacağını ileri sürmüştü.

Bir diğer sızıntı kaynağı Ice Universe ise Apple’ın hem düz hem de kavisli tasarımları test ettiğini iddia ediyor. Kavisli prototiplerde ekran çerçevelerinin yaklaşık 1 mm kalınlığında olduğu belirtiliyor. Bu tasarımın, telefona neredeyse çerçevesiz bir görünüm kazandırabileceği ifade ediliyor.

Ekran boyutlarına ilişkin iddialar da dikkat çekiyor. iPhone 20 Pro’nun 6,41 inç, daha büyük Pro Max modelinin ise 6,96 inç ekrana sahip olabileceği belirtiliyor.

Apple’ın 20. yıl dönümüne özel iPhone modellerini 2027 sonbaharında tanıtması bekleniyor. Ancak titanyum çerçeve şimdilik yalnızca erken aşamadaki prototiplere ilişkin bir ayrıntı olarak öne çıkıyor. Apple, yeni tasarımı veya iPhone 20 Pro adını henüz resmî olarak doğrulamadı.