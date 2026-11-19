GTA 6 ile aynı gün çıkan oyununu öne çıkarmak isteyen bir şirket, sabit diskindeki GTA 6 ön yüklemesini silen oyunculara oyunu ücretsiz olarak dağıtacağını duyurdu.

GTA 6'YI SİLENLERE ÜCRETSİZ OYUN VERECEK

Şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda oyunseverlere seslenerek, "Kasım ayının en popüler oyununun ücretsiz bir kopyasını ister misiniz?" deyip, kendi oyununu kazanmak isteyen oyuncuları belirledikleri etiketle birlikte GTA 6 ön yüklemesini sildiği bir video paylaşmasını istedi.

Webtekno'da yer alan habere göre, bir yayıncının kendi oyununu tanıtmak için rakip bir firmanın dev yapımını sildirmeye çalışması alışıldık bir durum değil ancak bu çekilişin en ilginç yanı, ödül olarak verilecek oyunun konsollara çıkmıyor olması. PS5 veya Xbox cihazınızdaki 212 GB'lık GTA 6 dosyasını silseniz bile, konsolunuzda söz konusu oyun için yer açmış olmuyorsunuz.

Şirket bu durumu, kendi oyunlarının yalnızca PC için çıktığını, gönderilerde konsoldan yapılan GTA silme işlemlerini görmeyi bekleseler de bu çekilişte verilecek tek ödülün Steam anahtarları olduğunu söyleyerek açıkladı.

Söz konusu firma, ilk olarak Mayıs 2025'te de GTA 6 ile aynı tarihte bir oyun çıkarma sözü vermiş ve Rockstar'ın her erteleme kararında kendi planını da güncelleyerek bu iddiasını bir yılı aşkın süredir sürdürmüştü.