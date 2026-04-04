117 yıllık gelenek: 50 yıllık keşkekçiler ödüllendirildi

Sakarya’nın Dikmen Mahallesi’nde 117 yıldır imece usulüyle sürdürülen toplu bayramlaşma ve keşkek ikramı geleneğinde, yıllardır kazan başından ayrılmayan ustalar bu yıl da unutulmadı.

Sakarya’nın Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi’nde 117 yıldır imece usulüyle sürdürülen toplu bayramlaşma ve keşkek ikramı geleneğinde, aralarında 50 ve 30 yıldır keşkek pişiren isimlerin de bulunduğu ustalar ile organizasyona katkı sağlayan vatandaşlar plaketlerle ödüllendirildi.

117 YILDIR İMECE USULÜYLE KEŞKEK PİŞİRİYORLAR

Her Ramazan Bayramı’nda sürdürülen asırlık gelenekte, sabahın erken saatlerinde ateş başına geçen keşkek ustaları, hem geleneği yaşatıyor hem de kendilerinden sonraki kuşaklara örnek oluyor.

Yarım asra varan tecrübeleriyle kazan başında yer alan ustalar, geleneği sürdürmenin gururunu yaşıyor. Mahallede her bayram yaklaşık 32 kazan keşkek pişirilirken, hazırlanan yemekler on binlerce vatandaşa ikram ediliyor.

Hendek’in yüksek kesimlerinde bulunan Dikmen Mahallesi’nde kuşaktan kuşağa aktarılan bu köklü gelenek, imece usulüyle yaşatılmaya devam ediyor. Bu çerçevede kazan başında duran ve organizasyonlara katkı sağlayan 18 kişi plaketle ödüllendirildi.

"BU BİZE DEDELERİMİZDEN KALAN BİR GELENEKTİR VE EMANETTİR"

Yaklaşık 50 yıldan beri kazan başına geçen 78 yaşındaki Mustafa Akdağ, "Belki 50 seneden beri kazan başındayım. Bu bize dedelerimizden kalan bir gelenektir ve emanettir. Bizden sonrada arkadaşlarda devam ettiriyor. İyi bir gelenek Allah razı olsun bütün arkadaşlarımızdan" derken Sefer Ulusoy, "İmece usulü olarak yapıyoruz ve maddiyatı mahalle sakinlerimizden topluyoruz. Büyük katılım oluyor yaklaşık 10 gün devam ediyoruz imece usulüyle pişiriciler, hazırlanmalar var ve bunlarda bütün vatandaşların katkısı oluyor. Bu gelenek Trabzon’dan gelme bir gelenek. Bizlerde dedelerimizden kalma geleneği devam ettiriyoruz. Birlik ve beraberlik olduğu müddetçe ölene kadar bu geleneği devam ettirmek istiyoruz. 18 arkadaşımıza da plaket vereceğiz. Herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarihi börek damak çatlatıyor! Balkan lezzeti: BaniçkaTarihi börek damak çatlatıyor! Balkan lezzeti: Baniçka
Karadenizlilerin sırrı ortaya çıktı! Çay sıcak suyla mı demlenir soğuk suyla mı? Karadenizlilerin sırrı ortaya çıktı! Çay sıcak suyla mı demlenir soğuk suyla mı?

Anahtar Kelimeler:
Sakarya gelenek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

