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12 Ağustos'ta 3 dev gökyüzü olayı yaşanacak! Tarihi anlar Türkiye'den görülecek mi?

Astronomi meraklıları, 12 Ağustos 2026 tarihinde gökyüzünde yaşanacak üç büyük olaya odaklandı. Tam Güneş tutulması, Perseid meteor yağmurunun zirve noktası ve altı gezegenin aynı zaman diliminde gözlemlenebilecek olması, bu tarihi yılın en dikkat çekici astronomi günlerinden biri haline getiriyor. Her biri tek başına büyük ilgi uyandıran bu olayların aynı güne denk gelmesi, milyonlarca kişiyi gökyüzüne çevirecek.

12 Ağustos'ta 3 dev gökyüzü olayı yaşanacak! Tarihi anlar Türkiye'den görülecek mi?
Sedef Karatay

12 Ağustos 2026'da gerçekleşecek gökyüzü şöleni, nadir rastlanan bir takvime sahne olacak. Tam Güneş tutulması dünyanın belirli bölgelerinde izlenebilirken, Perseid meteor yağmuru yılın en yoğun dönemine ulaşacak. Aynı sabah saatlerinde ise Merkür, Jüpiter, Mars, Satürn, Uranüs ve Neptün gökyüzünde birlikte görülebilecek.

Uzmanlara göre bu üç olayın aynı tarihte gerçekleşmesi astronomi takviminde oldukça dikkat çekici bir tesadüf olarak değerlendirildi.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

2026 yılının tek tam Güneş tutulması, Ay'ın Güneş'i tamamen örtmesiyle oluşacak. Tutulmanın tam evresi bazı bölgelerde yaklaşık 2 dakika 18 saniye sürecek.

Ancak tutulma hattı Avrupa'nın kuzeyi, İzlanda, Grönland ve Rusya'nın kuzey kesimlerinden geçeceği için Türkiye'den izlenemeyecek. Tam tutulmanın yaşandığı bölgelerde gündüz vakti kısa süreliğine gece karanlığını andıran etkileyici görüntüler oluşacak.

PERSEİD METEOR YAĞMURU ZİRVEYE ULAŞIYOR

Her yıl büyük ilgi gören Perseid meteor yağmuru, 17 Temmuz ile 23 Ağustos tarihleri arasında etkili olacak.

Gökyüzü olayının en yoğun dönemi ise 12-13 Ağustos gecesi yaşanacak.

Uygun hava koşullarında saatte 50 ila 100 arasında meteor görülebileceği belirtildi. 2026 yılında zirve döneminin Yeni Ay evresine denk gelmesi, gökyüzünün daha karanlık olmasını sağlayarak gözlem şartlarını önemli ölçüde iyileştirecek.

Meteor yağmurunun Türkiye'nin birçok bölgesinden çıplak gözle izlenebileceği ifade edildi.

12 Ağustos ta 3 dev gökyüzü olayı yaşanacak! Tarihi anlar Türkiye den görülecek mi? 1

ALTI GEZEGEN AYNI ANDA GÖRÜLEBİLECEK

12 Ağustos sabahı gün doğumundan hemen önce gökyüzünde dikkat çekici bir gezegen dizilimi yaşanacak.

Merkür, Jüpiter, Mars, Satürn, Uranüs ve Neptün aynı zaman aralığında gözlemlenebilecek.

Astronomide "gezegen geçidi" olarak adlandırılan bu olay, gezegenlerin uzayda tek bir çizgi üzerinde sıralandığı anlamına gelmiyor. Dünya'dan bakıldığında aynı zaman diliminde gökyüzünde görünmeleri nedeniyle bu isim kullanılıyor.

Merkür, Jüpiter, Mars ve Satürn çıplak gözle görülebilirken, Uranüs ve Neptün'ün gözlemlenebilmesi için dürbün veya teleskop kullanılması gerekiyor.

12 Ağustos ta 3 dev gökyüzü olayı yaşanacak! Tarihi anlar Türkiye den görülecek mi? 2

TAM GÜNEŞ TUTULMASINDA NELER YAŞANIYOR?

Tam Güneş tutulmaları yalnızca Güneş'in kararmasından ibaret değil. Uzmanlar, tutulma sırasında birçok sıra dışı doğa olayının gözlemlenebildiğini belirtti.

Tutulma anında Güneş'in koronasının ortaya çıkması, elmas yüzük etkisi, Baily boncukları, 360 derecelik gün batımı manzarası ve gökyüzünde yıldızların görünür hale gelmesi en dikkat çekici olaylar arasında yer alıyor.

Ayrıca sıcaklıkta düşüş yaşanabiliyor, hayvanların davranışları değişebiliyor ve gölge bantları gibi nadir atmosferik etkiler ortaya çıkabiliyor.

12 Ağustos ta 3 dev gökyüzü olayı yaşanacak! Tarihi anlar Türkiye den görülecek mi? 3

GÖKYÜZÜ TUTKUNLARI İÇİN KAÇIRILMAYACAK BİR GÜN

Tam Güneş tutulmasının Türkiye'den izlenemeyecek olması hayal kırıklığı yaratsa da Perseid meteor yağmuru ve altı gezegenli gökyüzü geçidi, gökyüzü meraklılarına unutulmaz bir gözlem fırsatı sunacak.

Özellikle şehir ışıklarından uzak bölgelerde yapılacak gözlemler, 12 Ağustos 2026'yı yılın en etkileyici astronomi gecelerinden biri haline getirebilir.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
insanlar üzerinde etkisi nedir ? hayvanlari bile belirtmisiniz ama insana yer ayrilmamis
aklima seyi getirdi dogdugun gun gunes tutuldu 😂😂😂
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